Стремительный рост торговых мест: соединят улицу Дзелзавас в Риге и шоссе в Стопиньском крае

Конкретный участок улицы Дзелзавас важен, учитывая стремительный рост интенсивности движения в районе ротационного круга улиц А.Деглава и Лубанас в связи с развитием и стремительным ростом крупных предприятий, к примеру, Rimi, IKEA, Depo, Lidl, торгового центра Sāga и других складских, офисных и логистических зданий.

"Мы все вместе должны думать о будущих решениях, и это – рациональный, реально выполнимый проект.

Раз у проекта улицы Дзелзавас есть поддерживающие его стороны – Рижская дума, самоуправление Стопиньского края и предприниматели, готовые привести в порядок территорию, и каждый выполнит необходимую часть работ, то в трехлетней перспективе удастся реализовать проект и выполнить работы", – отмечает член правления VAS Latvijas Valsts ceļi Мартиньш Лаздовскис, подчеркнув, что это достаточно хорошее решение, которое позволит развиваться предпринимателям и лучше передвигаться жителям.

Значимость проекта признают не только представители государства и самоуправлений, местные предприятия также проявили интерес к возможностям развития проекта, как в финансовом плане, так и участвуя в процессе планирования.

"С точки зрения общей дорожной перспективы Рижская окружная дорога будет первой, в которую мы инвестируем.

Мы четко определили, что Рижская окружная дорога является сердцем и хребтом всего латвийского дорожного движения. С точки зрения затрат этот проект также является экономически рациональным и заслуживающим поддержки", – описывает запланированное М. Лаздовскис.

Проект решает также проблемы города Риги, образуя полноценную сеть улиц. Окрестные территории в последние годы стремительно развивались и формировали все новые транспортные потоки, что оказывает влияние на ротационный круг улицы Лубанас, где образуются пробки.

К тому же причиной этих заторов является не только большой транспортный поток, но и фрагментарный характер улиц, на которых не хватает соединений, и запланированное строительство участка улицы Дзелзавас решит эту проблему.

Контекст:

Запланированный для строительства соединяющий участок улицы Дзелзавас со стороны Риги составит примерно 600 метров, а со стороны Стопиньского края – участок дороги длиной 1,2 километра, одновременно будет реконструирован и участок шоссе Р4 в Стопиньском крае между ротационным кругом Улброкас и создаваемым подключением улицы Дзелзавас к шоссе Р4.

К осуществлению проекта подключились застройщики, VAS Latvijas Valsts ceļi, Департамент сообщения Рижской думы, Департамент городского развития Рижской думы, дума Стопиньского края, находящиеся на территории предприятия.

Планируемый срок реализации проекта – 2023 год.

6 февраля дума Стопиньского края, VAS Latvijas Valsts ceļi и представители Рижской думы пришли к соглашению в связи с совместным планом финансирования проектирования и строительства дороги, для создания недостающего соединения улицы Дзелзавас в Риге и шоссе Р3 в Стопиньском крае.