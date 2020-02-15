Мадона: в горящей кровати погиб человек

В ночь на субботу, 15 февраля, в результате пожара в Мадоне погиб человек. Об инциденте сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD).
Вызов на пожар поступил в 3.15. В одной из квартир четырехэтажного дома на площади в 4 кв. м горела кровать.
Перед прибытием пожарных из дома эвакуировались 18 человек, еще трех эвакуировали спасатели, а один человек в пожаре погиб.
В ГПСС сообщили, что в квартире не было дымового детектора.
С начала года в пожарах погибли уже 19 человек.