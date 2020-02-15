Сб, 15.02.2020
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Мадона: в горящей кровати погиб человек

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

В ночь на субботу, 15 февраля, в результате пожара в Мадоне погиб человек. Об инциденте сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD).

Вызов на пожар поступил в 3.15. В одной из квартир четырехэтажного дома на площади в 4 кв. м горела кровать. 

Перед прибытием пожарных из дома эвакуировались 18 человек, еще трех эвакуировали спасатели, а один человек в пожаре погиб.

В ГПСС сообщили, что в квартире не было дымового детектора. 

С начала года в пожарах погибли уже 19 человек.

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