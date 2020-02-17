Пургайле: Латвия заслужила не быть включенной в "серый список"

Латвия заслужила не быть включенной в "серый список" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF), заявила на Латвийском радио председатель Комиссии рынка финансов и капитала Санта Пургайле.
В то же время она добавила, что Латвии еще многое предстоит сделать для эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
"Нельзя сказать, что мы всего достигли, все сделали и мы совершенны - у нас еще очень много работы впереди", - заявила Пургайле.
16 февраля началась пленарная сессия FATF, на которой может быть принято решение включить Латвию в список государств, где выявлены стратегические нарушения в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, или в "серый список". Сессия проходит до 21 февраля.
Сейчас в "сером списке" FATF 12 стран, из европейских государств в него входит Исландия.