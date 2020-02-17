Видео ⟩ В стороне Виляки был замечен редчайший обитатель леса - белый лось

Уникального представителя фауны смог заснять один из охотников. Автора видео знает руководитель местного коллектива охотников Янис Шакин. Он также неоднократно видел этого лося-альбиноса. Янис проводил команду Bez Tabu до места, где видел животное.

Лоси обычно бывают в местах вырубок, где есть осиновые ветки, которые являются их основной пищей. После 3 декабря охотник неоднократно его видел. По словам Яниса, реакция животного на людей не была пугливой.

Охотник сказал, что, судя по рогам животного, лосю около двух лет. Лоси могут прожить до 15 лет, но представитель конкретного вида из-за своего цвета менее защищен от нападений хищников.

Решение охотников Виляки беречь редкого представителя вида заслуживает похвалы, поскольку самую главную опасность для лосей представляет именно человек, сказал исследователь Латвийского государственного института лесного хозяйства Silava Янис Озолиньш.

"Гены, которые ответственны за образование пигмента, просто отсутствуют. Они не работают. В связи с этим животное является альбиносом", - сказал Озолиньш.

Однако Озолиньш сомневается в том, что этот зверь - альбинос, поскольку его тело местами бежевой раскраски. Исследователь отмечает, что запечатленным животным можно гордиться, поскольку такой цвет в природе встречается редко.