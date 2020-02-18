Что вызывает обмороки, и как их избежать?

О том, как действовать в том случае, если находящийся рядом человек потерял сознание, как самому распознать ощущения, свидетельствующие о приближающемся обмороке, а также о том, опасны ли обмороки для здоровья, рассказывает сертифицированный фармацевт, руководитель круглосуточной аптеки Apotheka Марите Шукеле.

"Распространенная причина обмороков – неспособность тела приспособиться ко внешним изменениям, поэтому обмороки чаще настигают молодых людей, вегетативная система которых еще нестабильна. Хотя сам обморок не оставляет после себя заметных следов, в результате падения можно получить различные травмы, поэтому важно уметь распознавать приближение обморока и знать, как действовать", – рассказывает фармацевт Марите Шукеле.

Молодые люди теряют сознание чаще

Обморок – это кратковременная потеря сознания, которая может длиться от нескольких секунд до нескольких минут. Ее вызывает резкий отток крови от мозга, в результате чего определенные структуры мозга не получают достаточное количество кислорода.

Чаще всего теряют сознание подростки и молодые люди, нервная система которых еще не стабилизировалась: она не способна вовремя реагировать на окружающие раздражители.

Кроме того, чаще остальных падают в обморок люди с низким уровнем гемоглобина и пониженным кровяным давлением. Особое внимание необходимо в случае, если сознание потерял человек старшего возраста - это может быть признаком серьезных заболеваний.

Стресс, жара, неприятные сцены и другие причины обмороков

Обмороки часто можно наблюдать на публичных мероприятиях – в таких случаях причиной потери сознания являются жара и плохо проветренные помещения. Обморок может также спровоцировать неприятная или вызывающая ужас сцена, например, вид крови, неприятный запах, а также сильная боль, колебания уровня сахара и резкая перемена положения тела - обычно при переходе из горизонтального в вертикальное положение.

Причиной обморока могут стать и эмоции: большое горе, радость, страх или стресс, например, у школьников перед важными экзаменами.

Признаки, которые могут свидетельствовать о скором обмороке

Первыми признаками, свидетельствующими о приближении обморока, могут быть головокружение, звон в ушах, потемнение в глазах и появление холодного пота, за которыми следуют слабость и потеря сознания.

"Эти признаки определенно не стоит игнорировать – почувствовав какой-либо из них, нужно сесть, прилечь или выйти на свежий воздух. Только таким образом можно самому себя защитить",

– поясняет фармацевт Марите Шукеле.

Советы о том, как прийти в себя после обморока

Если обморока все же не удалось избежать, то человек, пришедший в себя после потери сознания, обычно бледен, сердечная деятельность и дыхание у него ослаблены, пульс слабый, руки и ноги влажные и прохладные. Человека рекомендуется сразу же уложить, причем так, чтобы голова находилась ниже уровня тела, а также освободить шею и грудь.

Следует поднять ноги, чтобы к мозгу приливало больше крови, и открыть окно, чтобы впустить свежий воздух. При возможности надо приложить к носу намоченную нашатырным спиртом ватку. Можно дать попить крепкого сладкого чая: он помогает вернуть энергию, однако сначала нужно убедиться в том, что человек не болен сахарным диабетом.

Профилактические мероприятия для предотвращения обморока

Чтобы избежать обмороков, важно укреплять нервную и кровеносную систему - полноценно и сбалансированно питаться, пить достаточное количество воды, быть физически активным и больше находиться на свежем воздухе. Рекомендуются также водные процедуры, солнечные и воздушные ванны, поскольку они укрепляют систему кровообращения. Если обмороки повторяются, следует обратиться к врачу, чтобы выяснить их причину.

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