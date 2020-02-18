Вт, 18.02.2020
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  • Фото и видео: голубь подружился со щенком. Они то и дело поддерживают друг друга и обнимаются

Фото и видео: голубь подружился со щенком. Они то и дело поддерживают друг друга и обнимаются

ФОТО: facebook.com/LoveForMiaCleftPalateChihuahua/

Двухмесячный щенок чихуахуа по кличке Ланди подружился в приюте с голубем Германом. Их совместные снимки были опубликованы в Facebook, после чего они прославились.

Как пишет "Медуза", у Ланди не действуют задние лапки. 

В январе этого года его доставили в организацию Mia Foundation в Нью-Йорке, которая спасает животных с врожденными проблемами здоровья. Там щенок и познакомился со своим новым другом Германом. Птица тоже травмирована - не может летать.

Глава центра Сью Роджерс рассказала, что эти двое неразлучны. Друзья любят прижиматься друг к другу, отдыхая на своём пушистом пледе.

Также основатель центра рассказала, что есть подозрения в том, что Герман на самом деле девочка. Такие подозрения закрались из-за того, что голубь как будто усыновил щенка. Роджерс намерена поставить Ланди на лапы и найти ему новую любящую семью.

В комментариях многие пользователи позавидовали дружбе и времяпровождению голубя и маленького Ланди. 

Видео: Приятели отдыхают

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