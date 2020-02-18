Фото и видео: голубь подружился со щенком. Они то и дело поддерживают друг друга и обнимаются

Двухмесячный щенок чихуахуа по кличке Ланди подружился в приюте с голубем Германом. Их совместные снимки были опубликованы в Facebook, после чего они прославились.
Как пишет "Медуза", у Ланди не действуют задние лапки.
В январе этого года его доставили в организацию Mia Foundation в Нью-Йорке, которая спасает животных с врожденными проблемами здоровья. Там щенок и познакомился со своим новым другом Германом. Птица тоже травмирована - не может летать.
Глава центра Сью Роджерс рассказала, что эти двое неразлучны. Друзья любят прижиматься друг к другу, отдыхая на своём пушистом пледе.
Также основатель центра рассказала, что есть подозрения в том, что Герман на самом деле девочка. Такие подозрения закрались из-за того, что голубь как будто усыновил щенка. Роджерс намерена поставить Ланди на лапы и найти ему новую любящую семью.
В комментариях многие пользователи позавидовали дружбе и времяпровождению голубя и маленького Ланди.
Видео: Приятели отдыхают