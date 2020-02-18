Фото и видео: голубь подружился со щенком. Они то и дело поддерживают друг друга и обнимаются

Как пишет "Медуза", у Ланди не действуют задние лапки.

В январе этого года его доставили в организацию Mia Foundation в Нью-Йорке, которая спасает животных с врожденными проблемами здоровья. Там щенок и познакомился со своим новым другом Германом. Птица тоже травмирована - не может летать.

Глава центра Сью Роджерс рассказала, что эти двое неразлучны. Друзья любят прижиматься друг к другу, отдыхая на своём пушистом пледе.

Также основатель центра рассказала, что есть подозрения в том, что Герман на самом деле девочка. Такие подозрения закрались из-за того, что голубь как будто усыновил щенка. Роджерс намерена поставить Ланди на лапы и найти ему новую любящую семью.

В комментариях многие пользователи позавидовали дружбе и времяпровождению голубя и маленького Ланди.