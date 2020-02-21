Пт, 21.02.2020
18 февраля 2020 года государство плюнуло в лицо близким жертв трагедии, мне и многим другим патриотам Латвийского Государства. Илья Козин, журналист TVNET

Видео: Анастасия Волочкова запуталась в платье и упала на фотосессии

Анастасия Волочкова

ФОТО: https://www.instagram.com/volochkova_art/

Российская балерина Анастасия Волочкова недавно принимала участие в фотосессии. Во время съемок с 43-летней танцовщицей случился курьез. 

На блондинке было черное бархатное платье с разрезом. Анастасия была в пуантах и демонстрировала фотографу балетные позы. 

В какой-то момент Волочкова оступилась и запуталась в длинной юбке. Балерина неожиданно упала на пол. Фрагмент этого видео попал в Instagram. 

Напомним, в свой 44-й день рождения эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова объявила о предстоящем замужестве. Она пригласила журналистов и друзей в караоке Single, где призналась, что согласилась стать женой своего возлюбленного, которого уже больше года тщательно скрывает от прессы.
 

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