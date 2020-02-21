Видео: Анастасия Волочкова запуталась в платье и упала на фотосессии

Российская балерина Анастасия Волочкова недавно принимала участие в фотосессии. Во время съемок с 43-летней танцовщицей случился курьез.
На блондинке было черное бархатное платье с разрезом. Анастасия была в пуантах и демонстрировала фотографу балетные позы.
В какой-то момент Волочкова оступилась и запуталась в длинной юбке. Балерина неожиданно упала на пол. Фрагмент этого видео попал в Instagram.
Напомним, в свой 44-й день рождения эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова объявила о предстоящем замужестве. Она пригласила журналистов и друзей в караоке Single, где призналась, что согласилась стать женой своего возлюбленного, которого уже больше года тщательно скрывает от прессы.