"При обыске украли даже куриные крылышки", или Можно ли запретить в России Любовь

"Вот если я дам тебе денег, фактически они лежат в твоем кармане, но распоряжаюсь ими я. Так и у Путина". Российский оппозиционер Любовь Соболь рассказала об обысках в офисе Фонда борьбы с коррупцией, своей голодовке, участии в митингах и империи президента России.
Любовь Соболь - российский политический и общественный деятель. Является юристом Фонда борьбы с коррупцией, организованного политиком Алексеем Навальным, активным деятелем оппозиции. Работала в рамках проекта "РосПил", член партии "Россия будущего", а также член Координационного совета российской оппозиции. Общественные деятели Координационного совета выступали за отставку правительства Владимира Путина. Они организовывали протестные акции, однако Совет просуществовал недолго и был расформирован осенью 2013 года.
В 2019 году Любовь Соболь попыталась стать кандидатом в депутаты Мосгордумы, ее отказались регистрировать, после чего она в знак протеста объявила голодовку. Позже Любовь стала одним из лидеров протестов против недопуска ряда независимых кандидатов к выборам.
Недавно она дала интервью Ирине Шихман для ее YouTube-канала "А поговорить?", в котором рассказала об обысках, голодовке, ходе расследований и Алексее Навальном.
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