"При обыске украли даже куриные крылышки", или Можно ли запретить в России Любовь

"Вот если я дам тебе денег, фактически они лежат в твоем кармане, но распоряжаюсь ими я. Так и у Путина". Российский оппозиционер Любовь Соболь рассказала об обысках в офисе Фонда борьбы с коррупцией, своей голодовке, участии в митингах и империи президента России.