Деятельность Possessor прекратят; Логинов потеряет должность

Министр экономики Ральф Немиро решил разработать план прекращения деятельности Possessor (ранее - Агентство приватизации), и в рамках плана уже в этом месяце должности лишится председатель его правления Владимир Логинов, пишет газета Latvijas avīze.
"Я как министр экономики принял решение разработать план прекращения деятельности Possessor, и в рамках этого плана первым делом решил сократить число членов правления с трех до одного", - пояснил Немиро.
Это означает, что должности лишится не только председатель правления Логинов, но и член правления Юрис Васканс. Для них последним днем полномочий станет 27 февраля.
Логинов занимал должность председателя правления Агентства приватизации, которая в 2018 году обеспечила ему доход в размере неполных 107 тыс. евро или в среднем 8900 евро в месяц, с конца 2014 года.