Деятельность Possessor прекратят; Логинов потеряет должность

"Я как министр экономики принял решение разработать план прекращения деятельности Possessor, и в рамках этого плана первым делом решил сократить число членов правления с трех до одного", - пояснил Немиро.

Это означает, что должности лишится не только председатель правления Логинов, но и член правления Юрис Васканс. Для них последним днем полномочий станет 27 февраля.