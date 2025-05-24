Ни разу за год не выступавший с трибуны Ричард Шлесерс заработал в Сейме более 44 000 евро

Ричард Шлесерс - один из 14 депутатов Сейма, которые в 2024 году ни разу не принимали участие в дебатах в парламенте.

Согласно декларации, он в прошлом году также получил два пособия от Госагентства социального страхования на общую сумму 4170 евро.

На конец прошлого года в собственности Шлесерса была квартира в Риге, а в пользовании - автомобиль Mercedes Benz GLC 2020 D 4Matic 2016 года выпуска.

В прошлом году он задекларировал договор уступки прав требования на сумму 474 470 евро и погашение кредита в размере 28 150 евро.