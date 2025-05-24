Ни разу за год не выступавший с трибуны Ричард Шлесерс заработал в Сейме более 44 000 евро

Зарплата депутата Сейма Ричарда Шлесерса ("Латвия на первом месте", LPV) в прошлом году снизилась на 5% и составила 44 274 евро, свидетельствует поданная им декларация должностного лица.
Ричард Шлесерс - один из 14 депутатов Сейма, которые в 2024 году ни разу не принимали участие в дебатах в парламенте.
Согласно декларации, он в прошлом году также получил два пособия от Госагентства социального страхования на общую сумму 4170 евро.
На конец прошлого года в собственности Шлесерса была квартира в Риге, а в пользовании - автомобиль Mercedes Benz GLC 2020 D 4Matic 2016 года выпуска.
В прошлом году он задекларировал договор уступки прав требования на сумму 474 470 евро и погашение кредита в размере 28 150 евро.
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