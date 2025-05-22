VID наградила крупнейших налогоплательщиков: они заплатили 4% всех налогов за прошлый год

В прошлом году общие поступления налогов, администрируемых VID, составили 14 миллиардов евро, не считая доходов от налога на эксплуатацию транспортных средств и налога на легковые автомобили предприятий, поскольку платежи, поступающие в Дирекцию безопасности дорожного движения или на станции техосмотра, не связаны с налогоплательщиками в базе данных VID.

Важнейшим экспортером 2024 года VID признала деревообрабатывающее предприятие Latvijas finieris.

В номинации "Крупнейшие налогоплательщики Риги и Рижского региона в 2024 году" награды получили розничный продавец топлива Neste Latvija как крупнейший налогоплательщик в группе крупных налогоплательщиков, импортер табака Baltic Sales Network в группе средних налогоплательщиков и таможенный агент воздушных грузов LETT 2000 в группе малых налогоплательщиков.

В номинации "Крупнейшие налогоплательщики Курземского региона 2024 года" крупнейшим налогоплательщиком в группе крупных налогоплательщиков признана компания Diāna (магазины Mājai un dārzam и Citro), Tiamo grupa, управляющая пиццерией Čili pizza, объявлена крупнейшим налогоплательщиком в группе средних налогоплательщиков, а топливная компания Alco - крупнейшим налогоплательщиком в группе малых налогоплательщиков.