VID наградила крупнейших налогоплательщиков: они заплатили 4% всех налогов за прошлый год

В прошлом году 15 крупнейших налогоплательщиков Латвии внесли 0,6 миллиарда евро или 4% от общего объема налоговых поступлений, администрируемых Службой государственных доходов (VID), сообщила в четверг на торжественной церемонии генеральный директор VID Байба Шмите-Роке.
В прошлом году общие поступления налогов, администрируемых VID, составили 14 миллиардов евро, не считая доходов от налога на эксплуатацию транспортных средств и налога на легковые автомобили предприятий, поскольку платежи, поступающие в Дирекцию безопасности дорожного движения или на станции техосмотра, не связаны с налогоплательщиками в базе данных VID.
Важнейшим экспортером 2024 года VID признала деревообрабатывающее предприятие Latvijas finieris.
В номинации "Крупнейшие налогоплательщики Риги и Рижского региона в 2024 году" награды получили розничный продавец топлива Neste Latvija как крупнейший налогоплательщик в группе крупных налогоплательщиков, импортер табака Baltic Sales Network в группе средних налогоплательщиков и таможенный агент воздушных грузов LETT 2000 в группе малых налогоплательщиков.
В номинации "Крупнейшие налогоплательщики Курземского региона 2024 года" крупнейшим налогоплательщиком в группе крупных налогоплательщиков признана компания Diāna (магазины Mājai un dārzam и Citro), Tiamo grupa, управляющая пиццерией Čili pizza, объявлена крупнейшим налогоплательщиком в группе средних налогоплательщиков, а топливная компания Alco - крупнейшим налогоплательщиком в группе малых налогоплательщиков.
В номинации "Крупнейшие налогоплательщики Латгальского региона 2024 года" награды получили производитель хлеба Latvijas maiznieks в группе крупных налогоплательщиков, производитель кабелей Axon Cable в группе средних налогоплательщиков и производитель торфа Stružānu kūdras fabrika как крупнейший налогоплательщик в группе малых налогоплательщиков.
В номинации "Крупнейшие налогоплательщики 2024 года Видземского края" крупнейшим налогоплательщиком в группе крупных налогоплательщиков признан производитель пива Cēsu alus, крупнейшим налогоплательщиком в группе средних налогоплательщиков - управляющее магазинами SuperAlko в Валке и Айнажи предприятие Aldar Latvia, а крупнейшим налогоплательщиком в группе малых налогоплательщиков - производитель окон Altehs.
В номинации "Крупнейшие налогоплательщики Земгальского региона 2024 года" награду получили торговец энергией Virši-A в группе крупных налогоплательщиков, торговец сельскохозяйственными химикатами Agrochema Latvia в группе средних налогоплательщиков и производитель и торговец удобрениями Timac Agro Latvia в группе малых налогоплательщиков.
В номинации "Самый отзывчивый партнер VID в 2024 году" был награжден старший советник по юридическим вопросам Ассоциации финансовой индустрии Эдгар Пастарс.
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