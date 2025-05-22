Фото и видео Под Елгавой строится крупнейший в Латвии ветропарк

В четверг, 22 мая, был заложен первый камень и капсула времени в основание ветропарка Laflora Energy компании Latvenergo, который строится в Ливберзской волости Елгавского края, на болоте Кайгу, принадлежащем торфяному предприятию Laflora.
Министр экономики Виктор Валайнис заявил на церемонии, что проект сам по себе удвоит мощность ветроэнергетики в Латвии. Министр сообщил, что в проект инвестируется около 180 миллионов евро, из которых 90 миллионов евро - местные инвестиции: над реализацией проекта работают более десятка местных предпринимателей.
"После реализации проекта местная община будет получать ежегодные выплаты в размере 270 тысяч евро на свои нужды, для жителей района, которые также получат новые рабочие места", - сказал Валайнис.
Галерея: Строительство ветропарка
Председатель правления Latvenergo Мартиньш Чаксте отметил, что это хороший пример того, какую пользу могут принести ветряные турбины - как для местного населения, так и для дальнейшего развития идей индустриального парка.
Председатель правления компании Laflora Улдис Америкс рассказал, что обсуждения того, какие решения следует выбрать для развития торфяного болота Кайгу, идут уже десять лет. Идея установки ветряной турбины впоследствии переросла в идею создания ветропарка. В свою очередь, обдумывая, как рационально использовать вырабатываемую электроэнергию, разработчики пришли к идее создания зеленой промышленной зоны с теплицами для производства здоровой пищи и лесных растений.
Председатель правления проектировщика UPB grupa Каспар Рожкалнс сообщил, что в настоящее время реализация проекта идет по графику, его планируется завершить в июле 2026 года.
В настоящее время в стадии строительства находятся 16 ветряных турбин Nordex общей мощностью 108,8 мегаватт (МВт). В будущем на болоте Кайгу планируется создать первую в Латвии зеленую промышленную зону.
Показывая болото Кайгу, Америкс рассказал, что инфраструктура болота адаптируется для строительства ветряных турбин: дороги, проложенные по болоту, были проверены на способность выдерживать вес элементов ветряной турбины. Также была создана площадка, на которой разместятся компоненты турбин.
Видео: Сюжет LTV
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