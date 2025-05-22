Фото и видео Под Елгавой строится крупнейший в Латвии ветропарк

Министр экономики Виктор Валайнис заявил на церемонии, что проект сам по себе удвоит мощность ветроэнергетики в Латвии. Министр сообщил, что в проект инвестируется около 180 миллионов евро, из которых 90 миллионов евро - местные инвестиции: над реализацией проекта работают более десятка местных предпринимателей.

"После реализации проекта местная община будет получать ежегодные выплаты в размере 270 тысяч евро на свои нужды, для жителей района, которые также получат новые рабочие места", - сказал Валайнис.

Галерея: Строительство ветропарка

Председатель правления Latvenergo Мартиньш Чаксте отметил, что это хороший пример того, какую пользу могут принести ветряные турбины - как для местного населения, так и для дальнейшего развития идей индустриального парка.