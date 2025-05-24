В Риге снова подорожало топливо

В конце рабочей недели самая высокая цена бензина была в Таллинне, самая низкая - в Вильнюсе. Дизельное топливо самым дорогим было в Риге, самым дешевым - в Таллинне.

В Риге цена литра 95-го бензина на АЗС Circle K на улице Краста выросла на 5,5% до 1,544 евро, а цена дизельного топлива - на 4,2% до 1,474 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю цена 95-го и дизельного топлива не изменилась - оба вида топлива стоили 1,449 евро за литр.

В Таллинне 95-й бензин, как и неделей ранее, стоил 1,579 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 0,7% до 1,399 евро за литр.

Цена автогаза в Риге повысилась на 4,5% до 0,925 евро за литр, в Вильнюсе осталась прежней - 0,829 евро за литр, а в Таллинне выросла на 0,1% до 0,898 евро за литр.