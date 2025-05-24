СМИ: Трамп пошел на рискованный шаг, возобновив торговую войну с ЕС

Президент США Дональд Трамп начал эскалацию торговой войны с ЕС. Возможно, он надеется, что Брюссель согласится на более крупные концессии. Газета Financial Times пишет, что хотя торговые переговоры между США и ЕС шли медленно, угроза Трампа с 1 июня применить 50%-ные таможенные пошлины на весь импорт из блока резко повысила экономические и дипломатические ставки.
Этот шаг вновь ставит под угрозу недавнее восстановление мировых цен на акции, чему способствовало стремление Трампа заключать сделки и снижать напряженность с другими торговыми партнерами, включая Соединенное Королевство и Китай. Это может еще больше подорвать напряженные трансатлантические отношения.
Азартная игра Трампа отражает его недовольство и недовольство должностных лиц тем, что они считают задержкой ЕС в переговорах, и уверенностью, что Брюссель станет первым, кто пойдет на уступки или пострадает больше, чем США, если соглашения не будет.
"Это классическая тактика запугивания Трампа, так он и делает. Если он не получает того, чего хочет, он отжимает назад и угрожает еще больше, а потом ждет, что произойдет. Цель такой тактики - добиться, чтобы европейцы отступили - и я не думаю, что они отступят", - сказал эксперт Центра стратегических и международных исследований по торговой политике Билл Рейнш.
Экономисты предупредили, что эта провокация порождает неопределенность.
"Предложенные платежи против ЕС подчеркивают главный риск прогноза о том, что торговые ограничения остаются постоянным инструментом, который администрация Трампа может использовать, когда только переговоры заходят в тупик. Повторная угроза и отмена платежей сохранят неопределенность политики", - в своем докладе указала консалтинговая компания Oxford Economics.
Официальные лица ЕС недовольны требованиями Трампа, усомнившись в том, почему крупнейший торговый блок мира должен предложить односторонние уступки. Они утверждают, что разница между налогами ЕС и США составляет всего около 1 процентного пункта, и отмечают, что налог на добавленную стоимость примерно эквивалентен торговому налогу США.
Брюссель также не хочет предоставлять Вашингтону доступ на рынок, который другим странам запрещен, так как это противоречило бы правилам Всемирной торговой организации. Должностные лица также отмечают, что хотя торговую политику проводит Еврокомиссия, многие препятствия, с которыми сталкиваются США, установлены национальными государствами.
Заместитель директора Центра европейской политики в Брюсселе Георг Рикельс призвал ЕС последовать примеру Канады и Китая и отреагировать со строгостью:
"Если ЕС будет готов противодействовать, американские запугивания и эскалация в итоге окажутся настолько саморазрушительными, что вы сможете достичь соглашения".
Но такие страны, как Ирландия и Италия, зависящие от американского экспорта, активно выступают против жестких ответных мер, и Трамп будет полагаться на раскол блока, чтобы заставить ЕС действовать.
Президент США Дональд Трамп на этой неделе заявил, что рекомендует установить 50%-ные налоги на товары Евросоюза. Глава Белого дома также пригрозил установить ввозные пошлины на смартфоны американской компании Apple, если они не будут производиться в США.
Позже он заявил, что больше не намерен достигать соглашения с Евросоюзом, и 50%-ные налоги вступят в силу с 1 июня.
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