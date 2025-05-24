СМИ: Трамп пошел на рискованный шаг, возобновив торговую войну с ЕС

Официальные лица ЕС недовольны требованиями Трампа, усомнившись в том, почему крупнейший торговый блок мира должен предложить односторонние уступки. Они утверждают, что разница между налогами ЕС и США составляет всего около 1 процентного пункта, и отмечают, что налог на добавленную стоимость примерно эквивалентен торговому налогу США.

Брюссель также не хочет предоставлять Вашингтону доступ на рынок, который другим странам запрещен, так как это противоречило бы правилам Всемирной торговой организации. Должностные лица также отмечают, что хотя торговую политику проводит Еврокомиссия, многие препятствия, с которыми сталкиваются США, установлены национальными государствами.

Заместитель директора Центра европейской политики в Брюсселе Георг Рикельс призвал ЕС последовать примеру Канады и Китая и отреагировать со строгостью:

"Если ЕС будет готов противодействовать, американские запугивания и эскалация в итоге окажутся настолько саморазрушительными, что вы сможете достичь соглашения".

Но такие страны, как Ирландия и Италия, зависящие от американского экспорта, активно выступают против жестких ответных мер, и Трамп будет полагаться на раскол блока, чтобы заставить ЕС действовать.

Президент США Дональд Трамп на этой неделе заявил, что рекомендует установить 50%-ные налоги на товары Евросоюза. Глава Белого дома также пригрозил установить ввозные пошлины на смартфоны американской компании Apple, если они не будут производиться в США.

Позже он заявил, что больше не намерен достигать соглашения с Евросоюзом, и 50%-ные налоги вступят в силу с 1 июня.