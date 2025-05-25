Покупка или аренда жилья: что выбирают латвийцы?

При этом 36% из опрошенных признают, что, несмотря на то, что собственное жилье выгоднее для семейного бюджета, не все могут себе это позволить.

Исследование также показало, что 28% опрошенных в данный момент не задумываются о покупке жилья. Только 4% латвийцев считают, что покупка жилья менее выгодна, чем его аренда.

Гораздо чаще покупку жилья как экономически выгодное решение рассматривают жители в возрасте от 30 до 39 лет - 81% респондентов.

Член правления строительной компании и застройщика недвижимости SIA YIT Latvija Андрис Боже отметил, что аналогичные тенденции наблюдаются среди жителей ближайшей северной страны Латвии - Финляндии.

Согласно проведенному в этом году исследованию в Финляндии, 42% респондентов считают, что владение жильем является более экономически выгодным выбором по сравнению с его арендой. В свою очередь, 29% предпочитают аренду по финансовым соображениям, ситуация схожа с Латвией, где более трети опрошенных считают, что не все могут позволить себе покупку жилья.

Как и в Латвии, в Финляндии существует значительная разница среди различных возрастных групп, например, многие молодые люди тщательно обдумывают, что для них будет выгоднее - покупка или аренда жилья. В Финляндии около трети молодых респондентов, которые в данный момент арендуют жилье, с удовольствием приобрели бы собственное.

Боже подчеркивает, что если еще год назад, когда ставки Euribor были на максимуме, аренда жилья была однозначно более выгодным финансовым решением, то на сегодняшний день ситуация кардинально изменилась - покупка жилья и связанные с ней ежемесячные ипотечные платежи значительно ниже, чем ежемесячная стоимость аренды.

Опрос по заказу компании YIT Latvija был проведен в феврале 2025 года в сотрудничестве с исследовательской компанией Norstat Latvija. В опросе приняло участие более 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.