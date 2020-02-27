"Это был заговор на смерть". Дана Борисова обвинила во всех своих неудачах Елену Хангу

Не обошлось без упреков со стороны Даны Борисовой, обвинившей во всех своих несчастьях магию Ханги. Напомним, в свое время этот знаменитый тандем вел передачу "Принцип домино".

"Я обвиняю Елену в колдовстве. У меня есть масса доказательств", - выпалила Борисова, рассказав историю, как нашла у себя в туфлях землю.

"Сначала не обратила внимания. А спустя время консультант по магии мне сказала, что это могильная земля. Это был заговор на смерть", — поделилась Борисова.

Ведущий Дмитрий Шепелев поставил такую теорию Борисовой под сомнение, на что она парировала:

"Вы один ведете передачу, поэтому вам ничего не угрожает.

А я вела с темнокожей, которая летала в парижские кварталы, читала всякую ерунду, а я после этого оказалась в рехабе!"

Ханга в студии подчеркнула, что "на полном серьезе на эту тему говорить нельзя", а приглашенный психолог Ксения Бик (вдова Дмитрия Марьянова - Прим.ред) признала, что Дана лишь пытается обвинить Хангу в своих неудачах.

"Локус контроля внутренний - это когда человек принимает ответственность за свои поступки и происходящее с ним на себя.

Локус контроля внешний - когда я постоянно тыкаю на экстрасенсов, семью, неудачное окружение, стечение обстоятельств, родителей", - высказалась эксперт.