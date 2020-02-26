Чт, 27.02.2020
Мы все хотим кушать. Чтобы кушать, нам нужны деньги. Кто-то может зарабатывать деньги головой, я могу телом. Виктор Щербатых, тяжелоатлет

Полиция просит о помощи: пропала глухонемая женщина

ФОТО: Valsts policija

Государственная полиция просит помощи жителей в поиске пропавшей Риты Вейнберги. Женщина 1939 года рождения, в среду, 26 февраля, около 17:45 вышла из своего дома в Вентпилсском крае, волости Зиру и направилась в неизвестном направлении. Женщина - глухонемая. 

Рита Вейнберга была одета в ночную сорочку, черный джемпер и тапочки. У глухонемой женщины есть склонность к бродяжничеству. Возможно, она автостопом решила поехать в Кулдигу или Вентспилс. 

Если у вас есть информация о возможном местонахождении женщины или любые другие данные, который могут помочь в поиске, просьба звонить по номеру 110 или обращаться в ближайший участок Госполиции. 

Последние новости

НАВЕРХ