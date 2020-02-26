Полиция просит о помощи: пропала глухонемая женщина

Рита Вейнберга была одета в ночную сорочку, черный джемпер и тапочки. У глухонемой женщины есть склонность к бродяжничеству. Возможно, она автостопом решила поехать в Кулдигу или Вентспилс.

Если у вас есть информация о возможном местонахождении женщины или любые другие данные, который могут помочь в поиске, просьба звонить по номеру 110 или обращаться в ближайший участок Госполиции.