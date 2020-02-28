Rīgas Satiksme, Latvenergo и VNĪ: сколько зарабатывают предприятия-"бюджетники"

Rīgas Satiksme

Рижское муниципальное предприятие общественного транспорта Rīgas Satiksme (RS) в прошлом году работало с оборотом в размере 191,177 млн евро, что на 9% больше 2018 года, а его прибыль составила 13,3 млн евро по сравнению с убытками в размере 6,278 млн евро в 2018 году, свидетельствует обнародованный RS оперативный отчет.

Доходы RS от пассажирских перевозок в прошлом году составили 50,022 млн евро - на 4,74 млн евро или 10,5% больше. Как поясняется в отчете, это связано с тем, что в общие доходы предприятия включены доходы подрядчика Rigas mikroautobusu satiksme (RMS).

Доходы от услуг автостоянок в прошлом году составили 13,913 млн евро, что по сравнению с 2018 годом на 302 300 евро или 2,2% больше.

Объем компенсаций RS, полученных от Рижской думы, в прошлом году был на 9,5 млн евро больше, чем в 2018 году, а компенсации из государственного бюджета - на 1,3 млн евро больше.

RS в прошлом году перевезло 147,3 млн пассажиров, в том числе 12,9 млн пассажиров перевезено RMS.

В 2019 году RS обслуживало 57 автобусных, 17 троллейбусных и восемь трамвайных маршрутов. В распоряжении предприятия было 854 транспортных средства для перевозки пассажиров.

Latvenergo

Концерн Latvenergo в прошлом году, согласно предварительным данным, заработал 94,4 млн евро, свидетельствуют неревизованные результаты деятельности предприятия за 2019 год.

В 2018 году прибыль "Latvenergo" составляла 76 млн евро.

Вырос также оборот концерна - с 838,8 млн евро в 2018 году до 841,6 млн евро в прошлом году.

Показатель EBITDA уменьшился на 14% до 243,5 млн евро.

В 2019 году концерн Latvenergo произвел 4880 гигаватт-часов (ГВт/ч) электроэнергии и 1842 ГВт/ч теплоэнергии.

Также было реализовано 6505 ГВт/ч электроэнергии и 303 ГВт/ч природного газа.

Инвестиции Latvenergo в 2019 году составили 229,4 млн евро, что по сравнению с 2018 годом на 8,8 млн евро больше. В развитие сетей было инвестировано 79% общего объема средств, в реконструкцию гидроагрегатов Даугавских ГЭС - 16,6 млн евро. Программу реконструкции планируется реализовать до 2023 года, общие затраты на нее превысят 200 млн евро.

Valsts nekustāmie īpašumi

Оборот государственного акционерного общества Valsts nekustāmie īpašumi (VNĪ) в 2019 году составил 40,25 млн евро, что на 2,5% или 0,98 млн евро больше 2018 года. Прибыль предприятия составила 5,95 млн евро, сообщил агентству LETA председатель правления VNĪ Ренарс Гришкевич.

Он отметил, что в 2019 году VNĪ достигло запланированных финансовых целей, обеспечив стабильный показатель EBITDA в размере 16,81 млн евро. Позиции расходов за 2019 год также соответствуют запланированному, а по отдельным позициям даже достигнута экономия до 16%.

"За последние два года произошли существенные качественные изменения в области управления недвижимой собственностью в публичном секторе - на государственном уровне подняты вопросы эффективности и безопасности строительства, мы продвигаемся в направлении дигитализации процессов строительства и управления, заметен рост и в сегменте завершенных культурно-исторических объектов", - отметил руководитель VNĪ.

Предприятие в настоящий момент обеспечивает хозяйственное обслуживание и управление недвижимой собственностью почти по 450 адресам. Это 1200 зданий общей площадью 1,1 млн кв. м и более 4000 земельных участков площадью свыше 10 млн кв. м.

В 2019 году VNĪ успешно завершило строительные работы на семи важных государственных объектах на общую сумму 33,3 млн евро. Самый масштабный из них - музейное хранилище на улице Пулка, 8 в Риге площадью 31 000 кв. м.

В ходе централизации прокуратур для двух учреждений прокуратуры оборудованы современные помещения на ул. Калнциема, 14, обновлены помещения Государственной службы пробации на ул. Ломоносова, 9. Завершено обновление комплекса зданий Министерства культуры по адресу ул. Кр. Валдемара, 11а, восстановлен фасад здания Государственного академического хора "Латвия" на улице Зиргу, 8 и улучшена инфраструктура на пунктах пограничного перехода "Силене" и "Патерниеки". Работа над развитием инфраструктуры на границе Латвии и Беларуси продолжится и в 2020 году.