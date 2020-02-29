Авиарейс из Стамбула с инфицированным Covid-19 иранцем: большинство пассажиров - латвийцы

Что касается граждан других стран, то информация передана в ответственные учреждения Эстонии, Литвы и Швеции.

"Благодарим за понимание и отзывчивость со стороны пассажиров ", - указано в распространенном сообщении SPKC.

SPKC индивидуально связался с большинством пассажиров самолета, а также с их семейными врачами, которые будут отслеживать их состояние. Семейные врачи информированы о том, что их пациенты должны оставаться дома в течение 14 дней, а также им даны рекомендации по обеспечению режима изоляции. Врачи будут поддерживать постоянную связь с этими людьми, чтобы выяснить, не появились ли у них симптомы.

В субботу, 29 февраля, инфектолог Байба Розентале предположила , что Covid-19 может "уйти" с наступлением теплой погоды, когда появятся характерные для лета вирусы.

Как уже сообщал RUS.TVNET , в четверг утром, 27 февраля, в Эстонии был выявлен первый случай заболевания коронавирусом. Мужчина приехал в Таллинн на автобусе из Риги, куда, в свою очередь, прилетел на самолете из Турции. Гражданин Ирана доехал из аэропорта до Рижского автовокзала на городской маршрутке. Также сообщалось, что новый вид коронавируса зарегистрирован и у других наших соседей - в Литве и Беларуси .

Факты, как защитить себя!

Коронавирусы - это семейство вирусов, вызывающих заболевания как у людей, так и у животных. На данный момент нет доказательств того, что домашние животные, например, собаки и коты, могут быть им инфицированы.

Как распространяется коронавирус?

Коронавирус главным образом распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем при разговоре, когда кто-то чихает или кашляет. Также можно заразиться, дотрагиваясь до поверхностей, на которых вирус.

Как себя защитить?

Часто мой руки. Держи дистанцию от других людей. Не трогай глаза, нос и рот.

Какие симптомы?

Признаки вируса - это повышенное потоотделение, дрожь, кашель, затрудненное дыхание и др.

Что делать при подозрении на вирус?

ЗВОНИ 113.

!!! Нельзя отправляться в лечебное учреждение самостоятельно!!!

Насколько серьезно заболевание?

81% случаев заболевания проходят легко, с симптомами инфекции верхних дыхательных путей. У 14% пациентов заболевание проходит тяжело, а в 5% случаев наблюдается критическое протекание болезни.