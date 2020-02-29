Авиарейс из Стамбула с инфицированным Covid-19 иранцем: большинство пассажиров - латвийцы

В Эстонии на днях был зарегистрирован первый случай инфицирования Covid-19. Пациент - гражданин Ирана, который прилетел из Стамбула в Ригу и далее отправился в Таллинн. Сообщается, что большая часть пассажиров того авиарейса - граждане Латвии. На данный момент их имена известны, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Что касается граждан других стран, то информация передана в ответственные учреждения Эстонии, Литвы и Швеции.
"Благодарим за понимание и отзывчивость со стороны пассажиров", - указано в распространенном сообщении SPKC.
SPKC индивидуально связался с большинством пассажиров самолета, а также с их семейными врачами, которые будут отслеживать их состояние. Семейные врачи информированы о том, что их пациенты должны оставаться дома в течение 14 дней, а также им даны рекомендации по обеспечению режима изоляции. Врачи будут поддерживать постоянную связь с этими людьми, чтобы выяснить, не появились ли у них симптомы.
В субботу, 29 февраля, инфектолог Байба Розентале предположила, что Covid-19 может "уйти" с наступлением теплой погоды, когда появятся характерные для лета вирусы.
Как уже сообщал RUS.TVNET, в четверг утром, 27 февраля, в Эстонии был выявлен первый случай заболевания коронавирусом. Мужчина приехал в Таллинн на автобусе из Риги, куда, в свою очередь, прилетел на самолете из Турции. Гражданин Ирана доехал из аэропорта до Рижского автовокзала на городской маршрутке. Также сообщалось, что новый вид коронавируса зарегистрирован и у других наших соседей - в Литве и Беларуси.
Факты, как защитить себя!
Коронавирусы - это семейство вирусов, вызывающих заболевания как у людей, так и у животных. На данный момент нет доказательств того, что домашние животные, например, собаки и коты, могут быть им инфицированы.
Как распространяется коронавирус?
Коронавирус главным образом распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем при разговоре, когда кто-то чихает или кашляет. Также можно заразиться, дотрагиваясь до поверхностей, на которых вирус.
Как себя защитить?
Часто мой руки. Держи дистанцию от других людей. Не трогай глаза, нос и рот.
Какие симптомы?
Признаки вируса - это повышенное потоотделение, дрожь, кашель, затрудненное дыхание и др.
Что делать при подозрении на вирус?
ЗВОНИ 113.
!!! Нельзя отправляться в лечебное учреждение самостоятельно!!!
Насколько серьезно заболевание?
81% случаев заболевания проходят легко, с симптомами инфекции верхних дыхательных путей. У 14% пациентов заболевание проходит тяжело, а в 5% случаев наблюдается критическое протекание болезни.