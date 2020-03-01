В аварии под Цесисом разбился насмерть мотоциклист; один человек погиб при пожаре

В субботу, 29 февраля, в Латвии зарегистрировано 55 автоаварий. В ДТП погиб один и пострадали еще пять человек, информировали агентство LETA в Госполиции.
Трагическая авария произошла вчера около 17.30 в Райскумской волости Паргауйского края, где водитель мотоцикла не справился с управлением транспортным средством, перевернулся и погиб на месте происшествия.
За вождение в состоянии алкогольного опьянения задержано 13 водителей, за превышение скорости оформлено 253 протокола, в целом за нарушения правил дорожного движения - 506.
В минувшие сутки пожарные потушили в Латвии 19 пожаров, в одном из которых погиб человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Вчера около 18 часов поступил вызов в Даугавпилсский край, где горел одноэтажный жилой дом площадью 100 кв. м. При тушении пожара был найден погибший. Тушить пожар пришлось примерно пять часов.
В минувшие сутки сотрудники VUGD 13 раз выезжали на спасательные работы, а 15 вызовов оказались ложными.