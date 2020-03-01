В аварии под Цесисом разбился насмерть мотоциклист; один человек погиб при пожаре

Трагическая авария произошла вчера около 17.30 в Райскумской волости Паргауйского края, где водитель мотоцикла не справился с управлением транспортным средством, перевернулся и погиб на месте происшествия.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения задержано 13 водителей, за превышение скорости оформлено 253 протокола, в целом за нарушения правил дорожного движения - 506.

В минувшие сутки пожарные потушили в Латвии 19 пожаров, в одном из которых погиб человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Вчера около 18 часов поступил вызов в Даугавпилсский край, где горел одноэтажный жилой дом площадью 100 кв. м. При тушении пожара был найден погибший. Тушить пожар пришлось примерно пять часов.