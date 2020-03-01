VIP-машины, ведра и лед: опубликован концертный райдер Тилля Линдеманна

На одной из самых больших площадок города - МВЦ "Екатеринбург -Экспо" Тилль выступит вместе со вторым участником своего проекта Петером Тэгтгреном.

Журналисты сообщают, что афиша у музыкантов выдержана в черно-белый тонах.

Встречать артистов должны четыре человека на VIP-машинах. Остальная команда может ехать на минивене. Для багажа требуется отдельный микроавтобус.

Отмечается, что барабаны должны быть исключительно белого цвета. (на это выделен отдельный пункт). Микрофоны должны быть только черного цвета. Также требуется белая ткань, белая изолента (6 штук) и баллончики с белой краской (6 штук). Отдельно в документе прописано, что обязательно требуется достать для шоу два 30-литровых ведра без дырок и 2 барных стула.

Всем людям, работающим на площадке и имеющим отношение к шоу запрещается находить в нетрезвом состоянии и иметь вредные привычки. Кроме того, все должны знать английский язык.

Согласно бытовому райдеру требуется 200 бутылок воды комнатной температруы, 100 больших и 50 маленьких полотенец, и 100 килограммов льда. Артист отдельно указал, что для него должна быть выделена гостевая комната на 50 человек с удобными стульями и диванами.

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