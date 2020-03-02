Limp Bizkit "размочили", видео от IC3PEAK с планами на концерт в рижской церкви и недетский рейв

Limp Bizkit "размочили" Ригу

Первое и самое громкое событие недели - это долгожданный концерт Limp Bizkit. Да, кто-то разочаровался проблемами с фан-зоной. Я так и не поняла, что там было. Она вроде была, а вроде и не была. Почему тогда билеты якобы были разные? В общем, если у вас есть что сказать по этому поводу, то напишите нам. Кстати, про разогрев там тоже у народа были вопросы!

Что касается возраста группы и вокалиста... Ребят, Фреду Дерсту уже 49 лет! Я под хиты Limp Bizkit в шестом классе плясала. Вы хотите, чтобы он не старел? Кстати, очевидцы говорят, что отработал он на славу. Подробный отчет моего коллеги тут:

Как и на всех концертах, кому-то подфартило больше всех и он попал на сцену к звездам. Сейчас можно спорить, договорено все было у этого рижского рок-музыканта или это произошло случайно. Факт есть факт. У парня сбылась мечта!

Галерея с концерта Limp Bizkit

Видеопремьера от IC3PEAK

Российская электронная группа IC3PEAK выпустила новый клип на трек "Марш". Известно, что эта работа войдет в следующий альбом коллектива.

Что сказать про клип... Это ходячие мертвецы (зачеркнуто), то есть пионеры. Правда, очень бледные. Такие... с налетом гламурного нафталина времен советской эпохи. (Не знаю почему, но кажется, что где-то в клипе должна появиться Харли Квинн.)

В очередной раз герои своими образами намекают на эпоху СССР, на слепое следование вождю и готовность незамедлительно отправиться на войну с неизвестным врагом.

Напомним, участники IC3PEAK Настя Креслина и Николай Костылев уже выпускали подобные многозначительные клипы - "Сказка" и "Смерти больше нет".

IC3PEAK ФОТО: скриншот видео

Кстати, для тех, кто не знает - Анастасия Креслина уроженка Риги. И, между прочим, 10 мая ребята выступят в нашем городе с новой программой, но вот место выступления более чем необычное - англиканская церковь в Старой Риге. Думаю, что это будет некий неожиданный перформанс. Посмотрим. А как вы думаете?

>>> Видео: IC3PEAK - "Марш"

Недетский рев от группы "Дети Rave"

В субботу, 29 февраля, в Риге выступил коллектив "Дети Rave". Вы удивитесь, но там была такая часть посетителей, кого привели родители и заботливо забирали после концерта. Молодежь веселилась и во весь голос кричала под песни "Турбо-пушка", "Витамины", "Сердечко", "Дворовые рейвы", "Пароль" и так далее.