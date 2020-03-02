Limp Bizkit "размочили", видео от IC3PEAK с планами на концерт в рижской церкви и недетский рейв
После некоторой паузы RUS.TVNET возвращается с обзором околомузыкальных и музыкальных событий недели. Добро пожаловать в мир, где есть немного музыкальной истории и рассказов о "звездах завтрашнего дня".
Limp Bizkit "размочили" Ригу
Первое и самое громкое событие недели - это долгожданный концерт Limp Bizkit. Да, кто-то разочаровался проблемами с фан-зоной. Я так и не поняла, что там было. Она вроде была, а вроде и не была. Почему тогда билеты якобы были разные? В общем, если у вас есть что сказать по этому поводу, то напишите нам. Кстати, про разогрев там тоже у народа были вопросы!
Что касается возраста группы и вокалиста... Ребят, Фреду Дерсту уже 49 лет! Я под хиты Limp Bizkit в шестом классе плясала. Вы хотите, чтобы он не старел? Кстати, очевидцы говорят, что отработал он на славу. Подробный отчет моего коллеги тут:
Как и на всех концертах, кому-то подфартило больше всех и он попал на сцену к звездам. Сейчас можно спорить, договорено все было у этого рижского рок-музыканта или это произошло случайно. Факт есть факт. У парня сбылась мечта!
>>> "Не думал, что это случится сегодня": Рижский рок-музыкант о выступлении с вокалистом Limp Bizkit
Галерея с концерта Limp Bizkit
Видеопремьера от IC3PEAK
Российская электронная группа IC3PEAK выпустила новый клип на трек "Марш". Известно, что эта работа войдет в следующий альбом коллектива.
Что сказать про клип... Это ходячие мертвецы (зачеркнуто), то есть пионеры. Правда, очень бледные. Такие... с налетом гламурного нафталина времен советской эпохи. (Не знаю почему, но кажется, что где-то в клипе должна появиться Харли Квинн.)
В очередной раз герои своими образами намекают на эпоху СССР, на слепое следование вождю и готовность незамедлительно отправиться на войну с неизвестным врагом.
Напомним, участники IC3PEAK Настя Креслина и Николай Костылев уже выпускали подобные многозначительные клипы - "Сказка" и "Смерти больше нет".
Кстати, для тех, кто не знает - Анастасия Креслина уроженка Риги. И, между прочим, 10 мая ребята выступят в нашем городе с новой программой, но вот место выступления более чем необычное - англиканская церковь в Старой Риге. Думаю, что это будет некий неожиданный перформанс. Посмотрим. А как вы думаете?
>>> Видео: IC3PEAK - "Марш"
Недетский рев от группы "Дети Rave"
В субботу, 29 февраля, в Риге выступил коллектив "Дети Rave". Вы удивитесь, но там была такая часть посетителей, кого привели родители и заботливо забирали после концерта. Молодежь веселилась и во весь голос кричала под песни "Турбо-пушка", "Витамины", "Сердечко", "Дворовые рейвы", "Пароль" и так далее.
Про 25-летнего Илью Буркова и 24-летнего Владислава Смирнова из группы "Дети Rave" год назад писал портал Lenta.ru. Коллективу всего два года, но у них уже есть три альбома, а их клипы собирают десятки миллионов просмотров.
К примеру, видео "Турбо-пушка" уже собрало более 21,8 миллиона просмотров на YouTube.
Сами артисты уверены, что современной молодежи нужен "движ" - они жаждут драйва и танцев.
"Все устали грустить, устали от медленных ритмов, все хотят танцевать. Народ понял, что не нужно быть хардкорщиком каким-то для этого и что девочки красиво накрашенные, на каблуках тоже хотят отрываться", - цитирует Илью портал.
Именно так вчера и было. Школьники и молодежь до 30 пришли повеселиться. Тексты композиций были простые и незамысловатые. Преобладала глагольная рифма, а песни то и дело напоминали знакомые хиты 90-х. Во время концерта артисты часто делали паузы и общались с залом.
Несколько раз были попытки сделать слэм.
"Только без локтей. Упал - поднимаем", - сказал зрителям со сцены вокалист.
Ну и слэм был, хотя те, кто бывал на жестких слэмах, могли бы это назвать танцами с толканием.
После концерта люди уходили потные и счастливые. Быть может, это "поколению Z" и надо - счастья?
Концерт "Дети Rave" в Риге:
Клип о протестных акциях и произволе полиции в России
Есть один любопытный московский синти-поп проект - "Хадн дадн". Ребята собрались в 2016 году. У коллектива выпущено аж пять альбомов. Последний - под названием "Ностальгия" - вышел в этом году.
28 февраля артисты представили новый клип на песню "Звезды на плечах". Самое удивительное, что клип у ребят совсем непростой. Его поймут, скорее всего, только россияне, ведь он посвящен протестным акциям.
"Эти звезды на плечах
Не дают мне покоя
Эти звезды на плечах
Принесут мне много боли..."
В России вообще сейчас не все просто, а если говорить о музыке, то в андерграунде - точно! Музыканты то и дело пытаются высказаться в своем творчестве о происходящем.
"Хадн дадн" - "Звезды на плечах"