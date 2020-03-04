"Русская голубая корги": "котопёс" из Вьетнама покоряет Интернет

Как пишет twizz, всё началось с публикации на Reddit. В комментариях под фото пользователи сразу же начали отмечать, что жизнерадостный щенок удивительно похож как на собаку, так и на кота:

"- Вы хотите кошку или собаку? - Да!", "Это смесь корги с британской короткошёрстной кошкой", "Русская голубая корги", "Я уверен, вы взяли себе эту собаку прямиком из мультика".

Однако это все-таки собака! Как признался хозяин двухмесячного щенка порталу Metro, малыш может являться помесью корги и породы хмонг.

Хмонги распространены во Вьетнаме, где и проживает "котопёс". Хмонги - древняя охотничья порода. Собаки этой породы отличаются высоким интеллектом и симпатичным купированным хвостиком, пишет twizz.

В свою очередь, сам хозяин малыша публикует его фотографии в Facebook, называя его котом-медведем. Щенок просто обожает играть с другими собаками и очень дружелюбен к людям.

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