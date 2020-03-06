Левитс: нужна единая система контроля борьбы с отмыванием денег в Балтии и Северной Европе

Как сообщили в канцелярии президента, на встрече стороны обсудили работу, проделанную Латвией по упорядочению финансового сектора и борьбе с финансовыми преступлениями, дальнейшие шаги в этой области, а также говорили о кредитовании жилья и дигитализации банков.