Появился отрывок возможной песни Little Big для "Евровидения"

Ранее неопубликованный 15-секундный ролик был размещен в группе Little Big Family. Известно, что песня называется UNO.

Фрагмент этой композиции был размещен на YouTube.

Поклонники Little Big считают, что именно эту песню артисты могут представить на "Евровидении-2020".

Через некоторое время стало известно, что они выступят с другим треком. Об этом рассказала солистка группы Софья Таюрская. В Instagram девушка объяснила, что это был обман.

Уже позже пиар-менеджер Little Big Полина Храмова сообщила, что у артистов еще есть время для публикации. Песня будет представлена в официальном аккаунте музыкантов.

"Мы не публикуем свои новые треки на каких-то других платформах, стоит дождаться анонса в официальных социальных сетях", - цитирует Храмову "Пятый канал".