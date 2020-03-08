Появился отрывок возможной песни Little Big для "Евровидения"

В соцсети "ВКонтакте" появился фрагмент предполагаемой песни группы Little Big для участия в "Евровидении". Позднее эта новость была опровергнута.
Ранее неопубликованный 15-секундный ролик был размещен в группе Little Big Family. Известно, что песня называется UNO.
Фрагмент этой композиции был размещен на YouTube.
Поклонники Little Big считают, что именно эту песню артисты могут представить на "Евровидении-2020".
Через некоторое время стало известно, что они выступят с другим треком. Об этом рассказала солистка группы Софья Таюрская. В Instagram девушка объяснила, что это был обман.
Уже позже пиар-менеджер Little Big Полина Храмова сообщила, что у артистов еще есть время для публикации. Песня будет представлена в официальном аккаунте музыкантов.
"Мы не публикуем свои новые треки на каких-то других платформах, стоит дождаться анонса в официальных социальных сетях", - цитирует Храмову "Пятый канал".
Известно, что релиз состоится 9 марта.