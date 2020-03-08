Вс, 8.03.2020
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Появился отрывок возможной песни Little Big для "Евровидения"

Little Big в концертном зале Palladium (2019)

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В соцсети "ВКонтакте" появился фрагмент предполагаемой песни группы Little Big для участия в "Евровидении". Позднее эта новость была опровергнута. 

Ранее неопубликованный 15-секундный ролик был размещен в группе Little Big Family. Известно, что песня называется UNO.

Фрагмент этой композиции был размещен на YouTube.

Поклонники Little Big считают, что именно эту песню артисты могут представить на "Евровидении-2020". 

Через некоторое время стало известно, что они выступят с другим треком. Об этом рассказала солистка группы Софья Таюрская. В Instagram девушка объяснила, что это был обман. 

Уже позже пиар-менеджер Little Big Полина Храмова сообщила, что у артистов еще есть время для публикации. Песня будет представлена в официальном аккаунте музыкантов.

"Мы не публикуем свои новые треки на каких-то других платформах, стоит дождаться анонса в официальных социальных сетях", - цитирует Храмову "Пятый канал".

Известно, что релиз состоится 9 марта.

Напомним, ранее стало известно, что Little Big поедет на "Евровидение" от России

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