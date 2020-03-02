Little Big поедет на "Евровидение" от России

На международном конкурсе "Евровидение" в 2020 году Россию будет представлять популярная группа Little Big, сообщила пресс-служба Первого канала.
Напомним, 65-й песенный конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах. Известно, что представитель Латвии выступит во втором полуфинале.
Музыкальные хулиганы свое первое признание получили, разогревая не менее экстравагантных Die Antwoord.
Теперь их концерты самостоятельно собирают тысячи зрителей, а оригинальные видеоролики бьют один рекорд просмотров за другим.
15 ноября 2019 года они представили новый клип на песню Go Bananas из одноименного альбома.
Клип снят в лучших традициях команды. На видео перемешано все вверх тормашками и напоминает настоящее безумие.
За девять часов этот ролик на официальном YouTube-канале группы просмотрели свыше миллиона человек.
Песня очень простая, незамысловатая и повторяет лишь строчку на английском языке: "I`m banana man".
Вспомним о том, как Little Big выступили в Риге почти год назад.
Галерея: Концерт Little Big в Риге
В 2019 году Россию представлял Сергей Лазарев, который занял третье место. Артист набрал 369 баллов.