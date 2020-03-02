Little Big поедет на "Евровидение" от России

Напомним, 65-й песенный конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах. Известно, что представитель Латвии выступит во втором полуфинале.

Музыкальные хулиганы свое первое признание получили, разогревая не менее экстравагантных Die Antwoord.

Теперь их концерты самостоятельно собирают тысячи зрителей, а оригинальные видеоролики бьют один рекорд просмотров за другим.

15 ноября 2019 года они представили новый клип на песню Go Bananas из одноименного альбома.

Клип снят в лучших традициях команды. На видео перемешано все вверх тормашками и напоминает настоящее безумие.

За девять часов этот ролик на официальном YouTube-канале группы просмотрели свыше миллиона человек.

Песня очень простая, незамысловатая и повторяет лишь строчку на английском языке: "I`m banana man".

Вспомним о том, как Little Big выступили в Риге почти год назад.

Галерея: Концерт Little Big в Риге