Пн, 2.03.2020
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Little Big поедет на "Евровидение" от России

Little Big

ФОТО: Пресс-фото

На международном конкурсе "Евровидение" в 2020 году Россию будет представлять популярная группа Little Big, сообщила пресс-служба Первого канала.

Напомним, 65-й песенный конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах. Известно, что представитель Латвии выступит во втором полуфинале.

Музыкальные хулиганы свое первое признание получили, разогревая не менее экстравагантных Die Antwoord.

Теперь их концерты самостоятельно собирают тысячи зрителей, а оригинальные видеоролики бьют один рекорд просмотров за другим.

15 ноября 2019 года они представили новый клип на песню Go Bananas из одноименного альбома. 

Клип снят в лучших традициях команды. На видео перемешано все вверх тормашками и напоминает настоящее безумие.

За девять часов этот ролик на официальном YouTube-канале группы просмотрели свыше миллиона человек. 

Песня очень простая, незамысловатая и повторяет лишь строчку на английском языке: "I`m banana man".  

Вспомним о том, как Little Big выступили в Риге почти год назад.

Галерея: Концерт Little Big в Риге

В 2019 году Россию представлял Сергей Лазарев, который занял третье место. Артист набрал 369 баллов. 

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