"Встречайтесь и занимайтесь сексом!" Врач-сексолог о том, как не поддаваться "массовому психозу"

В мире продолжается кризис, связанный с распространением Covid-19 - все больше латвийцев начинают беспокоиться о том, что он может затронуть их или их близких. Люди реагируют по-разному - в то время как одни воспринимают всю поступающую информацию трезвым умом, другие поддаются панике.

О том, как совладать с собой в кризисной ситуации, порталу Apollo рассказал врч-сексолог Артур Шульц.

Единственное лекарство - критическое мышление

О людях, которые постоянно делятся в Интернете всевозможной информацией о коронавирусе, Шульц говорит: "Люди, которые паникуют из-за угрозы заражения и делают все возможное, чтобы посеять панику в других, - это люди, которым в обыденной жизни не хватает эмоций и чувств. Им выгодно, когда происходит какое-то крупное событие - будь то инфекция, трагедия или несчастный случай. Для тех, кому в повседневности не хватает "остроты", такие ситуации являются настоящим лакомым кусочком, потому что у них появляется возможность стать частью этих событий и, конечно же, взять на себя очень удобную роль жертвы".

Эксперт говорит, что "паникеры" в определенной степени питаются тревогой, получая от этого эмоциональный заряд, в то время как большинство людей со сбалансированной жизнью пропускают эмоциональный спектр через свои отношения, социальную и рабочую среду, а также увлечения.

"В мире постоянно что-то происходит, каждый день случаются трагические события.

Как жить с этим? Это внутренний выбор каждого - поддаться "массовому психозу" или трезвым умом понять, что это процесс, которому мы не должны позволить влиять на нашу эмоциональную жизнь.

Важно помнить, что в любой ситуации у нас есть право выбора", - говорит Шульц.

Он подчеркивает, что его слова не означают необходимость полного отчуждения от происходящего и игнорирования практической информации. Важно информировать себя о способах, как уберечься от несчастья, или освежить знания о гигиенических нормах.

"Возможно, не следует ехать в места, где вы подвержены повышенному риску, вам нужно пересмотреть свои планы поездок, но это, безусловно, не должно стать концом света", - подчеркивает Шульц.

Эксперт отмечает, что "психоз вызван отсутствием у человека навыков критического осмысления происходящего вокруг него. Люди беспокоятся о коронавирусе, но в то же время не думают, что они гораздо более подвержены риску сердечно-сосудистых или онкологических заболеваний. Многие люди в мире и в Латвии страдают от депрессии и других психических заболеваний, которые приводят к гибели. Это реальные жизненные ситуации".

Любовь против массового психоза

"Многие имеют тенденцию постоянно видеть угрозы, исходящие извне - аналогичная ситуация была с беженцами несколько лет назад. И хотя их число было действительно минимальным и никаких существенных изменений эти десятки иммигрантов никуда не внесли, шум вокруг этих событий был феноменальным. Людям предоставляли огромный объем информации, и, конечно, те, кто не привык критично ее воспринимать, порождали стихийную реакцию", - говорит эксперт.

По мнению Шульца, у людей складывается мнение, которым они некритически делятся, что в дальнейшем создает огромный "пузырь" в общественном сознании. Единственная "профилактика" и лекарство - критическое мышление и честный вопрос себе - действительно ли это того стоит?

"Если говорить о людях, которые используют растущую панику для проявления нетерпимости или подстрекания к каким-либо "линчеваниям" - очевидно, что в них давно живет подавленная агрессия. И не имеет значения, является ли причиной тому здоровье - это может быть тема социального, политического или какого-либо другого характера.

Не следует забывать, что на кризисные ситуации в наибольшей степени реагируют люди с психическим дисбалансом и расстройствами", - говорит эксперт.

Он также приводит пример из своей жизни и рассказывает совсем недавнюю историю. "Я очень хорошо помню первые годы восстановления независимости - люди очень быстро сгруппировались в различные формирования, которые были направлены против внешнего врага и оправдывали свою агрессию борьбой со "злом", - вспоминает Шульц.

Но что на самом деле делать с негативными эмоциями, которые возникают во время кризиса? Эксперт предлагает необычное решение:

"Если люди панически боятся, что умрут от инфекции, почему бы не провести остаток дней, занимаясь чем-то приятным - скажем, любовью?