Можно ли заразиться Covid-19 половым путем? Самое актуальное о сексе сегодня

В последнее время в публичном пространстве появляется множество советов, что делать, чтобы защитить себя от инфицирования новым коронавирусом Covid-19. Большинство людей понимают, что особое внимание следует уделять гигиене, а как насчет интимной жизни?
Елена Новикова - гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук - отвечает на этот и другие самые актуальные сегодня вопросы о сексе на YouTube-канале Доктор Икс!.
- Можно ли заразиться коронавирусом половым путем?
- (Смеется.). Нет. А-а, если относить половой путь к поцелуям… Ну во время секса мы же целуемся, да? Ну вот он - половой путь передачи коронавируса. Мы открыли.
- Хотя Всемирная организация здравоохранения сообщает, что коронавирусы обычно не передаются через гениталии, исследователям еще многое неизвестно. Ясно одно - довольно трудно заниматься любовью, не вступая в тесный контакт с лицом другого человека, поэтому сейчас, пожалуй, не лучшее время для безудержных любовных утех с незнакомцами.
- Поскольку вирус может передаваться через фекалии, особое внимание следует уделять использованию нетрадиционных сексуальных практик.
- Нужно ли брить ТАМ перед посещением гинеколога?
- Ну вот прям для гинеколога - можно и не бриться. Бриться, наверное, нужно для себя.
Дело в том, что вообще мнение женщин разделилось. Есть у нас такие староверки, товарищи феминистки - они ни за что и нигде ничего не бреют.
Но мы же с вами люди современные, нам хочется вкусно пахнуть, правда?
Волосы впитыват запахи, а у нас там, где расположены половые органы, есть специальные железы, и они привлекают самцов. Но я бы не хотела привлекать самцов на расстоянии.
- Нужно ли стоять березкой, чтобы забеременеть?
- Ржака ржачная. (Смеется.) Ну, смотрите, когда ты стоишь березкой в традиционном понимании, ты просто поднимаешь таз кверху. Шейка матки анатомически у большинства женщин опущена в задний свод. И получается, когда ты стоишь березкой, оно у тебя затекает как раз не туда, куда надо, а, как говорится, "на дно стакана". Смысла нет никакого, но если вам это нравится, опять же, - вперед!
- Можно ли заниматься сексом во время менструации?
- О, это супер-распространенный вопрос! Наверное, самый-самый распространенный. На самом деле ни к чему плохому это не приведет, если оба партнера здоровы. В чем же тут дело? Во время менструации у нас отторгается внутренний слой эндометрия и становится проходим канал шейки матки.
Грубо говоря, есть входные ворота для микробов. Ну и кровь. Микробы - они как вампиры, обожают это дело: внутри тепло, кровушка, все хорошо…
Поэтому, если есть какая-то инфекция у партнеров, конечно, риск есть, но можно использовать презерватив. Так что смотрите сами - если женщине комфортно, если ей это в кайф, то почему бы и нет?
- Можно ли заниматься сексом во время беременности?
- Почему все вопросы про секс? Я же не профессионал, я - любитель. (Смеется.) На самом деле можно заниматься сексом. Есть ограничения. Если есть угроза, то есть если доктор говорит: вот вашей беременности угрожает прерывание в ближайшие сроки, или вам нужно лечь в больницу, или принимать какие-то препараты, - конечно, тогда не надо заниматься сексом. Почему? Потому что во время секса сокращается матка, и она как бы пытается вытолкнуть плод.
И если есть угроза, то, естественно, она будет сокращаться сильнее - и женщине будет неприятно, больно, и это будет риск для вынашивания.
Но при нормальной физиологической беременности - почему нет? Можно. Я разрешаю.
- А до какого срока можно?
- Что за вопрос? Смотрите, это же не болезнь - беременность? Почему нельзя? Кто сказал, что нельзя?
- Прям до отхода вод можно?
- Ну воды не всегда отходят на первом этапе. Иногда сначала возникают схватки. То есть до тех пор, пока женщине это комфортно.
- А во время схваток можно?
- Нет. (Смеется.) Схватки - это настолько больно, что тут, мне кажется, уже не до секса.
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- Нужно ли посещать гинеколога после первого секса?
- Да, после первого секса - нужно. Во-первых, потому что девчонки начинают "это дело", как правило, с парнем, который раньше уже это делал. Обычно же парни инициаторы, правильно? (...) И как правило - у парня уже есть опыт.
При этом мужчины - они все-таки хуже заботятся о своем здоровье и могут быть переносчиками каких-то инфекций.
И еще это связано с тем, что рвется девственная плева - опять же кровь, опять же травма слизистой - те входные ворота для микробов.
Поэтому просто для подстраховки - к доктору обязательно надо сходить. Ну и не стоит забывать, что следует предохраняться, если ты только не запланировала забеременеть прям сразу.
Еще очень часто молодые пациентки боятся осуждения со стороны гинеколога . Это неправильно, и это заблуждение. Я не знаю, может, какие-то бабульки 70-летние их и будут осуждать, но...
Вообще я работаю для чего? Для того, чтобы помочь человеку. Не чтобы его осудить, а чтобы найти выход, найти решение, помочь, подсказать… Поэтому бояться нечего - приходите.
- Чем могут быть опасны оральные контрацептивы?
- Вопрос, конечно, огонь! Это пилююлька, которая мифами окружена так, наверное, как ни одна другая. Гормоны, и все сразу: "А-а-а, конец света! Гормоны - я буду жирная"…
Кстати, я контрацептивы не пью - ну так, на минуточку (это доктор к тому, что она не худышка. - Прим. ред.), я просто ненавижу спорт...
Смысл в том, что каждой - своя пилюля. И к этому нужно подойти очень ответственно. Чтобы не было никаких проблем, подбирается все очень индивидуально.
Есть "таблы", которые помогают не выпадать волосам. Есть те, что препятствуют образованию прыщей. А есть и такие, которые, наоборот, даже помогут потерять вес,
и так далее и тому подобное. Но самое главное, что до сих пор в мире еще не установлена связь между раком молочной железы, например, и приемом оральных контрацептивов. Так что доказательная медицина за нас.
- Правда ли, что спираль может провоцировать рак?
- Что за фигня, извините? (…) Ну спираль вообще плохой способ контрацепции, потому что это инородное тело в полости матки. Наш организм - такая штука, что он старается от всего чужеродного избавляться. То есть, грубо говоря, она (спираль) когда стоит в полости матки - почему мешает забеременеть? Она заставляет матку сокращаться, сжиматься - это мышечный орган, она ничего другого не умеет - только сжиматься и разжиматься, и она старается эту спираль вытолкнуть. И естественно, что женщина будет чувствовать - как правило, она чувствует - какое-то такое напряжение, немного тяжесть внизу живота, и от этого могут быть более обильные и длительные менструации. Ну эти дни в принципе никому не в кайф, а когда они еще и растягиваются по времени и обильные - ну совсем нехорошо.
И следующий момент. Когда такое обильное и длительное кровотечение, плюс еще усы спирали стоят в канале шейки матки - они могут быть таким проводничком для тех же микробов-кровопийц. То есть нехорошее дело. Лучше все-таки другой способ (контрацепции).
- Правда ли, что аборт может вызвать бесплодие?
- Да, конечно, безусловно! Смысл в том, что аборт - вообще как любая медицинская манипуляция - сколько бы мы ни бились, человек - он не машина, то есть его невозможно разобрать по винтикам, что-то достать, а потом снова собрать. Так не бывает! Мы все разные и не можем вот так вот подогнаться под шаблон. Соответственно, любая медицинская манипуляция может иметь осложнения.
Вы знаете, какой уровень доказательности в медицине? То есть мы имеем право на 5-процентную ошибку - методика считается эффективной, если в 95% случаев она работает. Пять процентов все равно пролетает - никуда не денешься. То же самое с абортами. Вот ты будешь супер-специалистом, ты все сделаешь идеально, это будут самые прекрасные таблетки, но есть люди, у которых будут осложнения. И самое распространенное, самое частое - это бесплодие. Конечно, предохраняться - лучше. Я говорю это как репродуктолог.
- Так во сколько же лет нужно рожать?
- Вообще рожать нужно тогда, когда хочется. Понятно, за исключением возраста до 18 лет - маловат он для этого. Но оптимальный возраст для этого, на мой взгляд именно как репродуктолога, - чтобы женщина могла выносить без проблем, родить, успеть запланировать последующего ребенка и чтобы она готова была уже ментально к материнству, чтобы насладилась, кайфанула и так далее, чтобы она вот прям эту коляску везла перед собой с гордостью, как это делала я, - я думаю, это лет 25-26. Это возраст для рождения первого ребенка.
Раньше мы заняты - учимся, у нас не устоялся быт, нам мешают какие-то материальные трудности. К 25-26 годам мы уже немного стабильные. С другой стороны, если брасть возраст 30-35 лет, хочется же потом и второго ребенка родить…. Это раз. А во-вторых, рассказываю по себе: когда у тебя маленький ребенок - ты привязан, а тебе хочется где-то и погулять, правда? И с подружками, и с мужем и так далее… И ты зависишь тогда от мамы, от няни, от кого-то еще. Если ты родила, например, двоих - троих детей от 20 до 30 лет, то потом - хоп-хэй-лала-лэй: дети большие, смотрят друг за другом или за собой. Ну не знаю, это как-то проще...