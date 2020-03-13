Можно ли заразиться Covid-19 половым путем? Самое актуальное о сексе сегодня

И если есть угроза, то, естественно, она будет сокращаться сильнее - и женщине будет неприятно, больно, и это будет риск для вынашивания.

Но при нормальной физиологической беременности - почему нет? Можно. Я разрешаю.

- А до какого срока можно?

- Что за вопрос? Смотрите, это же не болезнь - беременность? Почему нельзя? Кто сказал, что нельзя?

- Прям до отхода вод можно?

- Ну воды не всегда отходят на первом этапе. Иногда сначала возникают схватки. То есть до тех пор, пока женщине это комфортно.

- А во время схваток можно?

- Нет. (Смеется.) Схватки - это настолько больно, что тут, мне кажется, уже не до секса.

Галерея: Беременные знаменитости

- Нужно ли посещать гинеколога после первого секса?

- Да, после первого секса - нужно. Во-первых, потому что девчонки начинают "это дело", как правило, с парнем, который раньше уже это делал. Обычно же парни инициаторы, правильно? (...) И как правило - у парня уже есть опыт.

При этом мужчины - они все-таки хуже заботятся о своем здоровье и могут быть переносчиками каких-то инфекций.

И еще это связано с тем, что рвется девственная плева - опять же кровь, опять же травма слизистой - те входные ворота для микробов.

Поэтому просто для подстраховки - к доктору обязательно надо сходить. Ну и не стоит забывать, что следует предохраняться, если ты только не запланировала забеременеть прям сразу.

Еще очень часто молодые пациентки боятся осуждения со стороны гинеколога . Это неправильно, и это заблуждение. Я не знаю, может, какие-то бабульки 70-летние их и будут осуждать, но...

Вообще я работаю для чего? Для того, чтобы помочь человеку. Не чтобы его осудить, а чтобы найти выход, найти решение, помочь, подсказать… Поэтому бояться нечего - приходите.

- Чем могут быть опасны оральные контрацептивы?

- Вопрос, конечно, огонь! Это пилююлька, которая мифами окружена так, наверное, как ни одна другая. Гормоны, и все сразу: "А-а-а, конец света! Гормоны - я буду жирная"…

Кстати, я контрацептивы не пью - ну так, на минуточку (это доктор к тому, что она не худышка. - Прим. ред.), я просто ненавижу спорт...

Смысл в том, что каждой - своя пилюля. И к этому нужно подойти очень ответственно. Чтобы не было никаких проблем, подбирается все очень индивидуально.

Есть "таблы", которые помогают не выпадать волосам. Есть те, что препятствуют образованию прыщей. А есть и такие, которые, наоборот, даже помогут потерять вес,

и так далее и тому подобное. Но самое главное, что до сих пор в мире еще не установлена связь между раком молочной железы, например, и приемом оральных контрацептивов. Так что доказательная медицина за нас.

- Правда ли, что спираль может провоцировать рак?