"Би-2" проведут бесплатный онлайн-концерт для всего мира

Популярная российская группа "Би-2" после отмены своего гастрольного тура, связанного с эпидемиологической ситуаций по распространению коронавируса Covid-19, приняла решения дать бесплатный онлайн-концерт.
"Мы будем вместе — несмотря ни на что! Пока откладываются наши встречи вживую — сыграем бесплатный онлайн-концерт!" - сообщили музыканты на своей официальной странице в Facebook.
Артисты отметили, что европейские концерты пришлось отложить из-за угрозы коронавируса, но вместе можно победить любые пандемии. Дата уже назначена - 20 марта. Тот самый день, когда должен был состояться концерт в Риге.
"20 марта мы сыграем онлайн-концерт для наших слушателей со всего мира. В сложные времена жизненно необходимо помнить и поддерживать друг друга", - указали музыканты.
На данный момент они активно заняты подготовкой, но скоро станет известно, где и как можно будет присоединиться к онлайн-концерту.
Напомним, концерт "Би-2" в Риге был отменен. Новая дата мероприятия будет объявлена в ближайшее время.