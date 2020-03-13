"Би-2" проведут бесплатный онлайн-концерт для всего мира

"Мы будем вместе — несмотря ни на что! Пока откладываются наши встречи вживую — сыграем бесплатный онлайн-концерт!" - сообщили музыканты на своей официальной странице в Facebook.

Артисты отметили, что европейские концерты пришлось отложить из-за угрозы коронавируса, но вместе можно победить любые пандемии. Дата уже назначена - 20 марта. Тот самый день, когда должен был состояться концерт в Риге.

"20 марта мы сыграем онлайн-концерт для наших слушателей со всего мира. В сложные времена жизненно необходимо помнить и поддерживать друг друга", - указали музыканты.

На данный момент они активно заняты подготовкой, но скоро станет известно, где и как можно будет присоединиться к онлайн-концерту.

Напомним, концерт "Би-2" в Риге был отменен. Новая дата мероприятия будет объявлена в ближайшее время.