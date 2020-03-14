"Прикол вышел из-под контроля": Клип Little Big набрал 13 миллионов просмотров

"В прошлом году мы реально отсылали песню с надеждой попасть туда, совершенно другую. В этом году мы решили прикольнуться, всё равно нас не возьмут. И тут — раз, нас берут. Получается, что прикол вышел из-под контроля", - рассказал Прусикин.

Оказывается, новость о том, что Little Big поедет на "Евровидение", музыканты узнали только 2 марта.

Артистам надо было срочно записать песню и снять клип. На все было только пять дней.

"Нам пришлось попотеть, и мы были в аду", - признался Илья.

Для создания песни и съемки клипа они привлекли вокалистку группы "Ленинград" Флориду Чантурию, солиста The Hatters Юрия Музыченко и участника проекта "Танцы" Дмитрия Красилова.

На момент написания статьи у клипа Uno уже больше 13 миллионов просмотров. Видео стало первым в тренде на YouTube и самым популярным роликом среди всех остальных участников "Евровидения".

Илья Прусикин отметил, что песня Uno не сочинялась специально к "Евровидению", но так вышло.

"Написали её на отдыхе. Хотели её уже выпускать… Просто песня, просто хотели выпустить, и тут просто "Евровидение", и мы просто её туда отдали... Все просто", - сказал он.