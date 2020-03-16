Два метра: Минэкономики рассказало о соблюдении дистанции в магазинах

Видео: Минэкономики информирует о дистанцировании в магазинах

В понедельник представители министерства встретились с представителями торговых предприятий и договорились, что наиболее важным условием для торговых точек на данный момент является соблюдение дистанции 2 метра между покупателями.

За несоблюдение этих требований как к торговцам, так и к покупателями может быть применена административная ответственность.

Чтобы это требование вступило в силу, его должен утвердить Кабинет министров. Правительство, возможно, примет решение по этому вопросу на завтрашнем заседании.

Минэкономики и представители торговых компаний на сегодняшней встрече также подняли вопрос об изменении рабочего времени торговых точек, однако пока решения об ограничении рабочего времени принято не было. Торговцы сами взяли на себя ответственность сокращать или продлевать рабочее время по необходимости.

За соблюдением принципов будет следить Госполиция в сотрудничестве с муниципальной полицией.

Напомним, с 13 марта по 14 апреля в Латвии введен режим чрезвычайной ситуации.

Кроме того, со вторника, 17 марта, Латвия закрывает международное пассажирское сообщение.

В свою очередь оставшиеся за границей жители Латвии и иностранцы, постоянно проживающие в Латвии, могут вернуться домой. Иностранцам разрешено выезжать из Латвии.