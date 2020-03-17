Ура! "Пухляш" из клипа Little Big поедет на "Евровидение"

"Самый часто задаваемый вопрос последних дней: поедет ли Дима Красилов с нами на Евровидение? Да, он отправится вместе с нами в Роттердам!" — написал Прусикин.

Подписчики обрадовались этому сообщению. Фолловеры неоднократно спрашивали музыкантов: "Поедет ли пухляш"?

"Ура!", "Самая лучшая новость. Спасибо. Теперь я могу спать спокойно", "Я ждала этого", "Ну все, в результатах нет сомнений", "Дима прекрасен! Хорошо, что едет! Вы великолепны", "Все, теперь точно выиграем", - писали восхищенные поклонники.

Дмитрий Красилов - танцор и актер. Он запомнился зрителям по участию в проекте "Танцы" на ТНТ.