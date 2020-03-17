Банки предложат латвийцам кредитные каникулы

Работающие в Латвии представительства крупных банков готовы идти навстречу жителям и предприятиям, попавшим в затруднительное положение из-за экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщает агентство LETA.
Так, Swedbank всем клиентам, у которых до этого момента не было затруднений с осуществлением кредитных платежей, предложит кредитные каникулы, или возможность на время отложить платеж по основной сумме кредита, и за эту услугу не будет взиматься комиссионная плата.
Так банк реагирует на на возрастающие опасения в связи влиянием Covid-19 на экономическую ситуацию предприятий и частных лиц, сказано в распространенном Swedbank сообщении для СМИ.
Предприятия и физические лица смогут подать заявку на откладывание возврата основной суммы кредита до 6 месяцев, а в случае жилищного кредита – до 12 месяцев.
Руководитель филиалов Luminor Bankв Латвии Керли Габриловича в интервью агентству LETA указала, что банк призывает частные лица и предприятия связаться с ними, если нужно найти решение в ситуации, если сложно оплатить какие-либо обязательства.
"Мы предлагали это и ранее, если такое необходимо, вне зависимости от коронавируса, и продолжаем это делать", - сказала Габриловича. По ее словам, частные лица, которые испытывают трудности с оплатой, могут получить отсрочку по выплате основной суммы.
По ее словам, частные лица, которые испытывают трудности с оплатой, могут получить отсрочку по выплате основной суммы на срок до шести месяцев. Для этого необходимо написать соответствующее заявление в интернет-банке.
Габриловича добавила, что этот подход относится и к корпоративным клиентам. В случае трудностей с ликвидностью банк предлагает клиентам кредитные каникулы на срок от трех до шести месяцев — главное, чтобы клиент своевременно обратился в банк.
Тем временем член правления банка SEB Арнис Шкапарс заявил агентству LETA, что в случае трудностей клиентов призывают активно коммуницировать с банком.
"Мы всегда предлагали решения, которые помогут легче справиться со сложностями — например, с такими, как снижение доходов, заболевания, потеря работы. Если просьба понятна и обоснована, мы готовы пересмотреть графики погашения обязательств. Прежние экономические спады заставили нас многому научиться и разработать ответственный подход для поддержки частных лиц", — указал Шкапарс.