Банки предложат латвийцам кредитные каникулы

Так, Swedbank всем клиентам, у которых до этого момента не было затруднений с осуществлением кредитных платежей, предложит кредитные каникулы, или возможность на время отложить платеж по основной сумме кредита, и за эту услугу не будет взиматься комиссионная плата.

Так банк реагирует на на возрастающие опасения в связи влиянием Covid-19 на экономическую ситуацию предприятий и частных лиц, сказано в распространенном Swedbank сообщении для СМИ.

Предприятия и физические лица смогут подать заявку на откладывание возврата основной суммы кредита до 6 месяцев, а в случае жилищного кредита – до 12 месяцев.

Руководитель филиалов Luminor Bankв Латвии Керли Габриловича в интервью агентству LETA указала, что банк призывает частные лица и предприятия связаться с ними, если нужно найти решение в ситуации, если сложно оплатить какие-либо обязательства.

"Мы предлагали это и ранее, если такое необходимо, вне зависимости от коронавируса, и продолжаем это делать", - сказала Габриловича. По ее словам, частные лица, которые испытывают трудности с оплатой, могут получить отсрочку по выплате основной суммы.

По ее словам, частные лица, которые испытывают трудности с оплатой, могут получить отсрочку по выплате основной суммы на срок до шести месяцев. Для этого необходимо написать соответствующее заявление в интернет-банке.

Габриловича добавила, что этот подход относится и к корпоративным клиентам. В случае трудностей с ликвидностью банк предлагает клиентам кредитные каникулы на срок от трех до шести месяцев — главное, чтобы клиент своевременно обратился в банк.

Тем временем член правления банка SEB Арнис Шкапарс заявил агентству LETA, что в случае трудностей клиентов призывают активно коммуницировать с банком.