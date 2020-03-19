Больница П. Страдиня отменяет приемы, платные и другие услуги

Консультации будут предоставлены пациентам с онкологией (те, кто идет по "зеленому коридору"), тем, у кого назначена трансплантация, а также пациентам неонатологии. Также консультации не будут отменены людям, которым после операции нужны инвазивные манипуляции, и ряду других лиц с хроническими заболеваниями. Кроме того, исключение сделано для беременных и тех, кому нужно завершить вакцинацию.