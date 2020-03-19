Чт, 19.03.2020
Алкоголь для меня был анестезией, таблеткой от жизни. Олег, Анонимный Алкоголик

Больница П. Страдиня отменяет приемы, платные и другие услуги

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

С учетом ситуации в стране больница им. П. Страдиня с понедельника, 23 марта, на время прекратит оказывать амбулаторные и плановые услуги, сообщают в больнице.

С людьми, у которых была запись на прием, исследование или операцию, свяжутся сотрудники больницы. 

Консультации будут предоставлены пациентам с онкологией (те, кто идет по "зеленому коридору"), тем, у кого назначена трансплантация, а также пациентам неонатологии. Также консультации не будут отменены людям, которым после операции нужны инвазивные манипуляции, и ряду других лиц с хроническими заболеваниями. Кроме того, исключение сделано для беременных и тех, кому нужно завершить вакцинацию. 

Больница прекращает предоставлять платные услуги. 

Посещение пациентов запрещено. Им будут передавать посылки только первой необходимости - предметы личной гигиены. 

Больница предлагает по всем вопросам о доступности медицинских услуг звонить в Национальную службу здравоохранения по телефону 80001234.

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