Больница П. Страдиня отменяет приемы, платные и другие услуги

С учетом ситуации в стране больница им. П. Страдиня с понедельника, 23 марта, на время прекратит оказывать амбулаторные и плановые услуги, сообщают в больнице.
С людьми, у которых была запись на прием, исследование или операцию, свяжутся сотрудники больницы.
Консультации будут предоставлены пациентам с онкологией (те, кто идет по "зеленому коридору"), тем, у кого назначена трансплантация, а также пациентам неонатологии. Также консультации не будут отменены людям, которым после операции нужны инвазивные манипуляции, и ряду других лиц с хроническими заболеваниями. Кроме того, исключение сделано для беременных и тех, кому нужно завершить вакцинацию.
Больница прекращает предоставлять платные услуги.
Посещение пациентов запрещено. Им будут передавать посылки только первой необходимости - предметы личной гигиены.
Больница предлагает по всем вопросам о доступности медицинских услуг звонить в Национальную службу здравоохранения по телефону 80001234.