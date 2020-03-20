Пт, 20.03.2020
Каждому из нас сейчас нужно вести себя так, словно мы все инфицированы - избегать лишних контактов, сидеть дома. Без бравады! Рижанка с Covid-19

Видео ⟩ Звезды запустили флешмоб #мойдодырчеллендж

ФОТО: https://www.instagram.com/aizalovesam/urgantcom/leratv/ коллаж RUS.TVNET

Продолжается активная борьба с Covid-19. В мире заражено свыше 240 тысяч человек, в Латвии - 86. Российские звезды запустили в соцсетях флешмоб в поддержку профилактики коронавируса. 

Знаменитости публикуют ролики, на которых они моют руки с мылом. Флешмоб получил название #мойдодырчеллендж. В нем также приняли участие и многие мировые звезды. 

Напомним, 19 марта в Латвии прошел флешмоб в поддержу полицейских, медиков и всех, кто работает в период карантина. Ранее в Италии и Испании прошли общенациональные акции поддержки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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