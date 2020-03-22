США вышли на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим атипичную пневмонию COVID-19. По данным частного американского Университета Джона Хопкинса, на утро воскресенья, 22 марта, в США было зарегистрировано 26 747 инфицированных.

На первом месте в США по числу зараженных находится Нью-Йорк (12 315 случаев), на втором - штат Вашингтон на северо-западном побережье (1793) и на третьем - Калифорния (1470 случаев).

Штат Вашингтон - на первом месте по смертности

Общее количество смертей от коронавируса в США достигло 340. Больше всего летальных исходов в штате Вашингтон (94), 76 человек умерли в Нью-Йорк и 27 - в Калифорнии. Всего выздоровели 176 человек. Случаи коронавируса зарегистрированы во всех штатах США.

По количеству инфицированных SARS-CoV-2 США теперь уступают лишь Китаю (81 346) и Италии (53 578 случаев).

Италия опережает весь мир по количеству смертей (4825).