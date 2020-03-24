Фото: щенок корги "инсценировал" свою смерть, напугав хозяев

Во Вьетнаме щенок корги, которого зовут Candy (Конфета) изрядно напугал своих хозяев. Однако, как выяснилось, всё совсем не страшно.
20 марта хозяева Кэнди вошли на кухню и обнаружили, что собака лежит на полу посреди красной лужи, абсолютно не двигаясь. К счастью, оказалось, что щенок просто наелся питайи — "драконьего фрукта", после чего он уснул на месте "ЧП", весь измазанный соком.
Стоит отметить, что собака привлекает внимание пользователей Сети уже в которой раз. У него даже есть собственные профили в соцсетях, где его снимки собирают по несколько тысяч лайков.
Данная инсценировка собственной кончины получилась настолько правдоподобной, что в Facebook'е был даже ограничен доступ к фото как к контенту, в котором содержатся сцены насилия и жестокости.