Лев Лещенко с женой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Советский и российский исполнитель Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на Covid-19. Об этой пишет "Московский комсомолец".
СМИ пишут, что супругов уже навестил друг семьи Владимир Винокур.
Журналисты сообщают, что семья Лещенко была госпитализирована на днях. Работники скорой помощи подозревали двустороннее воспаление легких.
Известно, что Covid-19 у пациентов пока не подтвержден. Лещенко и его жена пока находятся в больнице в качестве профилактики.
5 февраля в Instagram-аккаунте певца была опубликована фотография с супругой на площади Синьории в Падуе.