В Эстонии первый умерший от Covid-19

По данным Postimees, ему было 83 года.

Это первая смерть от коронавируса в Эстонии.

Информация будет дополнена.

По состоянию на утро среды новый коронавирус в Эстонии диагностирован у 404 человек, за последние сутки добавилось 35 положительных тестов.

Всего в Эстонии проведено 4809 тестов, в том числе 768 за последние сутки.