В Эстонии первый умерший от Covid-19

В среду в Ляэне-Таллиннской центральной больнице умер первый пациент с коронавирусом, подтвердил Postimees пресс-секретарь медицинского учреждения.
По данным Postimees, ему было 83 года.
Это первая смерть от коронавируса в Эстонии.
Информация будет дополнена.
По состоянию на утро среды новый коронавирус в Эстонии диагностирован у 404 человек, за последние сутки добавилось 35 положительных тестов.
Всего в Эстонии проведено 4809 тестов, в том числе 768 за последние сутки.
По состоянию на вечер вторника госпитализированы 28 пациентов, семеро из которых находятся в реанимации, пятеро - в критическом состоянии. Восемь человек выписаны из больниц.