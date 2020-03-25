Ср, 25.03.2020
Жителям с любыми симптомами заболеваний верхних дыхательных путей сейчас особенно важно оставаться дома еще несколько дней после того, как они прошли. Уга Думпис, инфектолог

В Эстонии первый умерший от Covid-19

Иллюстрация.

ФОТО: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

В среду в Ляэне-Таллиннской центральной больнице умер первый пациент с коронавирусом, подтвердил Postimees пресс-секретарь медицинского учреждения.

По данным Postimees, ему было 83 года.

Это первая смерть от коронавируса в Эстонии.

Информация будет дополнена. 

По состоянию на утро среды новый коронавирус в Эстонии диагностирован у 404 человек, за последние сутки добавилось 35 положительных тестов.

Всего в Эстонии проведено 4809 тестов, в том числе 768 за последние сутки.

По состоянию на вечер вторника госпитализированы 28 пациентов, семеро из которых находятся в реанимации, пятеро - в критическом состоянии. Восемь человек выписаны из больниц.

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