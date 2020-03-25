Лев Лещенко переведён в реанимацию

"Он в реанимации, "питается" кислородом. Это не экстренный случай, мне объяснили», — сказал Дмитриев в интервью ТАСС. По словам директора, на данный момент отделение реанимации наиболее подходит для таких процедур - там есть современная техника, чистые помещения и в целом "образцовый уход".

Ранее RUS.TVNET уже сообщал, что во вторник, 24 марта, стало известно, что советский и российский исполнитель Лев Лещенко вместе с супругой находится в инфекционной больнице с подозрением на коронавирус.