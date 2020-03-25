Лев Лещенко переведён в реанимацию

Известный артист Лев Лещенко, у которого обнаружили воспаление легких, переведен в отделение интенсивной терапии, сообщает РБК, ссылаясь на концертного директора певца Олега Дмитриева.
"Он в реанимации, "питается" кислородом. Это не экстренный случай, мне объяснили», — сказал Дмитриев в интервью ТАСС. По словам директора, на данный момент отделение реанимации наиболее подходит для таких процедур - там есть современная техника, чистые помещения и в целом "образцовый уход".
Ранее RUS.TVNET уже сообщал, что во вторник, 24 марта, стало известно, что советский и российский исполнитель Лев Лещенко вместе с супругой находится в инфекционной больнице с подозрением на коронавирус.
Любопытно, но во вторник, 24 марта, президент России Владимир Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка, где содержатся пациенты с подозрением на коронавирус. Именно там проходят лечение Лев Лещенко и его жена. Для этого главе государства пришлось облачиться в защитный костюм желтого цвета и маску, полностью закрывающую лицо.