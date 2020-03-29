Оксана Самойлова и Джиган продают дом за 1,5 миллиона евро

Поклонники стали гадать о причинах таких действий. Часть из них предполагают, что супруги разводятся и делят имущество, но часть думает, что паре нужны деньги.

Напомним, что после истории в Майами, где Джиган попал в клинику для наркозависимых, пара с детьми вернулась в Москву. Фолловеры заметили, что Самойлова перестала носить обручальное кольцо. Сейчас Оксана уделяет время четверым детям, особенно новорожденному сынишке Давиду, а также приводит фигуру в порядок.

Объявлении о продаже выставлено на сайте Cottage.ru. Особняк расположен в 17 километрах от Москвы. На участке располагается парковка на четыре автомобиля, есть открытый бассейн, ландшафтный дизайн, дорожки, освещение и отдельный дом для персонала.

Издание StraHit.ru пишет, что особняк рэпер и модель приобрели всего год назад. Тогда Оксана писала, что, наконец, нашла дом своей мечты.

"Мы купили дом спустя два года поисков и разочарований. Нашли тот самый — именно наш. Это когда заходишь и с первой секунды чувствуешь, что это твое. Мы уже пережили адский переезд, от которого у меня до сих пор лопнувшие сосуды на глазах и потряхивает все тело. Впереди куча мелких доделок и, видимо, теперь бездонная яма того, что нам надо в дом!" - цитирует Оксану портал.