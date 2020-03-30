Коронавирус разоряет мир. Сколько придется заплатить за реанимацию мировой экономики?

Прямая раздача денег: каждый американец получит до 1200 долларов наличными, японцам и грекам тоже обещают подарки.

Льготные кредиты попавшим в беду и выкуп компаний в наиболее пострадавших отраслях. Список открыли авиация и туризм, но он ежедневно пополняется.

Налоговые каникулы: отсрочка платежей и социальных сборов с компаний и индивидуальных предпринимателей.

Увеличение пособия по безработице и смягчение требований для его получения. Ирландия, например, обещает всем потерявшим заработок из-за Covid-19 пособие в 350 евро в неделю.

Кредитные каникулы: отсрочка платежей по долгам компаний и физических лиц.

Дотация из бюджета на выплату зарплат сотрудникам фирм, вынужденно простаивающих из-за карантина. В Чехии, Нидерландах и Великобритании власти обещали взять на себя 80-90% платежной ведомости частного бизнеса на несколько месяцев.

Компенсация затрат на сокращение персонала, чтобы людям выплатили выходное пособие за несколько месяцев, а не увольняли без копейки.

Оплачиваемый отпуск по уходу за детьми, чтобы родители не спешили выходить на работу, пока школы закрыты. Во Франции - до двух недель за счет бюджета.

Некоторые (например, Швейцария) даже компенсируют потери от срыва конференций и других мероприятий.

Эти меры обойдутся в триллионы долларов, деньги возьмут в долг, а расплачиваться придется будущим поколениям. Однако без искусственного дыхания бизнес и население могут не пережить Covid-19.

Getty Images Малый бизнес принял на себя главный удар карантина. Рынок Бокерия в центре Барселоны

"Нынешний кризис - стопроцентно самый серьезный и масштабный на нашей памяти, - сказала Би-би-си главный экономист клуба богатых стран ОЭСР Лоранс Бун. - На этот раз проблема не в недостатке ликвидности. На этот раз главная проблема - вирус".

"Фактически это означает, что мы стоим на пороге очень серьезного кризиса", - сказала она, добавив, что если эпидемию не удастся обуздать за пару месяцев и она вернется следующей зимой, ни один экономист в мире не возьмется предсказать, чем это обернется.

Кто сколько обещает заплатить

В деле борьбы с вирусом никто пока не может сравниться с США. Самая богатая страна мира быстро вышла в лидеры по числу инфицированных коронавирусом и, несмотря на публичный скепсис президента Дональда Трампа, отнеслась к эпидемии как к неприятности исторического масштаба.

Конгресс выделил более 2 трлн долларов на реанимацию экономики. Полтриллиона получат крупный и средний бизнес, 350 млрд раздадут мелким предпринимателям в виде льготных кредитов. Американцам наличными выдадут 300 млрд долларов, и еще примерно столько же пойдет на выплату пособий тем, кто из-за вируса потерял работу.

Несмотря на внушительный объем антикризисного пакета, превышающий годовой размер экономики России и сопоставимый с ВВП Бразилии, Италии или Канады, конгрессмены и Белый дом допускают, что счёт этот не окончательный и в итоге придется заплатить больше.

Getty Images Жизнь в Нью-Йорке замерла. Даже на Таймс-сквер никого нет

Одобренный Конгрессом и подписанный Трампом в минувшую пятницу закон обойдется Америке примерно в 10% ее годового ВВП. Другие страны пока выступают скромнее, но некоторые уже выделили сопоставимые суммы.

Вторая крупнейшая экономика в мире - Евросоюз - пока не может договориться о совместных стимулах. Однако на национальном уровне деньги уже текут рекой.

Германия выделила более 150 млрд евро, или 4,5% ВВП, и пообещала в случае необходимости увеличить антикризисный пакет до 800 млрд евро, что составляет четвертую часть немецкой экономики.

Из наиболее пострадавших от коронавируса стран ЕС Франция оказалась щедрее всех: она готова раскошелиться на 350 млрд евро (15% ВВП). Италия отложила 25 млрд евро, Испания - 10 млрд. Это не больше пары процентов их годового выпуска, и никто не верит, что этого хватит.

Нидерланды собираются потратить до 20 млрд евро, или 2% ВПП только в ближайшие три месяца. Примерно столько же уже выделили Дания, Польша, Португалия, Ирландия и Чехия. Другие, вроде Австрии, Греции, Швеции и Эстонии, решили не рассчитывать на лучшее, а сразу готовиться к худшему: они отписали от 5% до 10% ВВП на борьбу с новым кризисом.