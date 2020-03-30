Полиция продолжает проверки: заводят дела и штрафуют

Госполиция в сотрудничестве с муниципальными полицейскими разных городов, провела 7432 проверки по соблюдению установленных ограничений в период режима чрезвычайной ситуации. По результатам проверок заведено 342 дела об административном нарушении, оформлены 39 протоколов и начаты еще 142 проверки.
Больше всего нарушений зафиксировано в Риге, после идет Земгале с 49 протоколами.
Большая часть нарушений связана с нарушением режима самоизоляции, а также за повторные нарушения - например, ложь государственным учреждении о пребывании за границе, или когда человек должен соблюдать самоизоляцию, но пребывает в общественно месте без средств защиты. На данный момент штрафы составляют от 10 до 150 евро.
Министр юстиции Янис Борданс поддерживает увеличение штрафа за нарушение введенных во время ЧС ограничений. Сейчас Минюст принимает участие в разработке поправок к соответствующим нормативам. На данный момент максимальный штраф составляет до 350 евро.
Ранее глава МВД Сандис Гиргенс в интервью Латвийскому радио заявил, что Денежные штрафы за несоблюдение запретов и ограничений режима чрезвычайной ситуации уже в ближайшее время могут превысить 1000 евро.