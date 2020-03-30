Полиция продолжает проверки: заводят дела и штрафуют

Больше всего нарушений зафиксировано в Риге, после идет Земгале с 49 протоколами.

Большая часть нарушений связана с нарушением режима самоизоляции, а также за повторные нарушения - например, ложь государственным учреждении о пребывании за границе, или когда человек должен соблюдать самоизоляцию, но пребывает в общественно месте без средств защиты. На данный момент штрафы составляют от 10 до 150 евро.

Министр юстиции Янис Борданс поддерживает увеличение штрафа за нарушение введенных во время ЧС ограничений. Сейчас Минюст принимает участие в разработке поправок к соответствующим нормативам. На данный момент максимальный штраф составляет до 350 евро.