Для предприятий общепита и розничной торговли введены новые требования

Дополнительные требования предусмотрены сегодняшними поправками к распоряжению министра земледелия Каспара Герхардса от 20 марта.

На предприятии общественного питания посетителям должна быть обеспечена возможность вымыть руки теплой водой и специальным средством либо дезинфицировать их перед едой, а также при входе в заведение общественного питания и на выходе из него.

Также нужно после каждого посетителя дезинфицировать столик и в рамках возможностей установить в кассовой зоне стеклянные защитные барьеры.

На предприятия розничной торговли клиентам должна быть обеспечена дезинфекция рук до и после совершения покупок.