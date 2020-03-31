В Латвии Covid-19 заразились уже минимум 26 медиков

Специалист пояснил, что заболевание констатировано минимум у 26 работающих в сфере здравоохранения, среди которых как администраторы, так и медсестры и врачи, а также водители, сообщает агентство LETA.

Случаи заболевания нередко констатируются у нескольких сотрудников одного медучреждения или медицинских специалистов, представляющих одну сферу и встречавшихся на одном мероприятии.

Ранее было известно, что зараженные Covid-19 работали в больнице им. Страдиня, в Резекненской больнице, Службе неотложной медицинской помощи и нескольких зубоврачебных клиниках.

NMPD проинформировала агентство LETA о 11 заболевших Covid-19 работников Центра оперативного управления.

У всех легкие симптомы, они лечатся под надзором семейного врача, установлены и контактировавшие лица.

По мнению главы Минздрава, последние данные по Covid-19 показывают, что в Латвии прирост пациентов не стремительный, пологий. "Хорошая новость в том, что число пациентов растет медленно - фактически не меняется. До сих пор госпитализированы 27 человек", - сказала министр.

По состоянию на 31 марта в Латвии официально зарегистрировано 398 случаев Covid-19.