Лайма Вайкуле и ее фестиваль приглашают вокалистов на конкурс Laima Voice

Самых креативных участников ждут призы и подарки, а победитель получит возможность выступить на сцене концертного зала "Дзинтари" в рамках фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala.

Для участия в международном музыкальном конкурсе Laima Voice необходимо с 1 апреля по 1 мая 2020 года продемонстрировать свои вокальные данные, опубликовав в сети Facebook или Instagram ролик с открытым доступом и хэштегом #laimavoice. Авторов лучших видео мы пригласим на онлайн кастинги.

Участники, прошедшие кастинг, выступят и побывают на мастер-классах у известных исполнителей, а финалистов ждут репетиции и преображения под чутким руководством самой Лаймы Вайкуле. Победитель конкурса получит уникальную возможность выступить в рамках международного фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala, который с 24 по 26 июля состоится в к/з "Дзинтари".

"После завершения проекта "Голос Балтии" я пыталась понять, куда двигаться дальше и поняла, что мечтаю сделать конкурс с Лаймой Вайкуле и её грандиозным фестивалем! Это был непростой путь, было много обсуждений и переговоров, но этот момент настал и теперь я наслаждаюсь процессом, работая над Laima Voice с профессиональной и отзывчивой командой фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala, - поделилась Ольга Соловьёва.

Элита Милграве, продюсер фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala: "Пока нужно оставаться дома, особенно важно погрузиться в творчество и продуктивно проводить время! Фестиваль всегда был открыт для молодых артистов, поэтому мы очень рады участвовать в поиске новых талантов!".

Самые яркие и запоминающиеся видео, выложенные в сеть, жюри конкурса отметит сертификатами фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala, дающими их обладателям возможность не только попасть на выступления и репетиции звёзд, но и погрузиться в завораживающую атмосферу закулисья! Особый приз ждет также талантов, которые опубликуют свои видео в социальных сетях до 8 апреля 2020 года!