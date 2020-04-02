"Я приезжала пьяной": Дана Борисова призналась, что оказывала эскорт-услуги

Российская телеведущая Дана Борисова в последнее время ведет странные прямые эфиры в Instagram. Коллеги подозревают, что блондинка вновь сорвалась и начала употреблять наркотики. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Издание сообщает, что в одном из последних Instagram-эфиров 43-летняя Дана призналась, что занималась сексом за деньги.
Борисова подтвердила, что у нее были клиенты. К ним она выезжала 3-4 раза. Самая дорогая плата за секс с ней составила 300 тысяч рублей (3,5 тысячи евро).
"И я приезжала на эти встречи, все что можно употребив. На трезвую голову мне этим заниматься было страшно, больно и невыносимо. Я приезжала пьяной. Клиенты на меня жаловались", - вспоминает блондинка.
Борисова подчеркнула, что ей и сейчас поступают подобные предложения, но она отказывается.
Ранее сообщалась, что российская телеведущая Дана Борисова готовится к выпуску автобиографии. Издание StarHit.ru опубликовало фрагменты некоторых глав.