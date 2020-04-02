"Я уже пережила первичный шок": Самойлова вышла на связь, а СМИ не могут разыскать Джигана

Заявление модели и бизнес-леди Оксаны Самойловой о разводе с рэпером Джиганом стало одним из самых обсуждаемых событий в российском шоу-бизнесе.
Поклонники и светские журналисты обеспокоены, ведь уже вторые сутки рэпер Джиган не появляется онлайн. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Фолловеры модели считают, что красавица поступила правильно. Самойлову поддерживают многочисленные коллеги и пишут слова поддержки в комментариях.
Оксана игнорирует вопросы о муже и опубликовала в Instagram пост с размышлениями, где указала, что не стоит ее жалеть.
"За последние два месяца я уже пережила внутри весь первичный шок. Вчерашний пост - новость для вас. Я с этим уже живу. Меня не нужно жалеть. Я молодая, сильная, умная, добрая, веселая, красивая и уверенная в себе", - написала она.
Она подчеркнула, что сильной ей помогают быть ее дети.
"Мои дети - моя сила, мое украшение. И я обязательно буду счастливой, по другому сценарию, но обязательно буду. Так что, надеюсь, я найду в себе силы не грустить. Сейчас всем нелегко, но нужно держаться. Берегите свои семьи, цените и любите друг друга", - подытожила модель.