Чт, 2.04.2020
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  • "Я уже пережила первичный шок": Самойлова вышла на связь, а СМИ не могут разыскать Джигана

"Я уже пережила первичный шок": Самойлова вышла на связь, а СМИ не могут разыскать Джигана

Самойлова Оксана

ФОТО: https://www.instagram.com/samoylovaoxana/

Заявление модели и бизнес-леди Оксаны Самойловой о разводе с рэпером Джиганом стало одним из самых обсуждаемых событий в российском шоу-бизнесе. 

Поклонники и светские журналисты обеспокоены, ведь уже вторые сутки рэпер Джиган не появляется онлайн. Об этом пишет "Комсомольская правда". 

Фолловеры модели считают, что красавица поступила правильно. Самойлову поддерживают многочисленные коллеги и пишут слова поддержки в комментариях. 

Оксана игнорирует вопросы о муже и опубликовала в Instagram пост с размышлениями, где указала, что не стоит ее жалеть. 

"За последние два месяца я уже пережила внутри весь первичный шок. Вчерашний пост - новость для вас. Я с этим уже живу. Меня не нужно жалеть. Я молодая, сильная, умная, добрая, веселая, красивая и уверенная в себе", - написала она. 

Она подчеркнула, что сильной ей помогают быть ее дети.

"Мои дети - моя сила, мое украшение. И я обязательно буду счастливой, по другому сценарию, но обязательно буду. Так что, надеюсь, я найду в себе силы не грустить. Сейчас всем нелегко, но нужно держаться. Берегите свои семьи, цените и любите друг друга", - подытожила модель. 

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