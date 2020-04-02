"Я уже пережила первичный шок": Самойлова вышла на связь, а СМИ не могут разыскать Джигана

Оксана игнорирует вопросы о муже и опубликовала в Instagram пост с размышлениями, где указала, что не стоит ее жалеть.

"За последние два месяца я уже пережила внутри весь первичный шок. Вчерашний пост - новость для вас. Я с этим уже живу. Меня не нужно жалеть. Я молодая, сильная, умная, добрая, веселая, красивая и уверенная в себе", - написала она.

"Мои дети - моя сила, мое украшение. И я обязательно буду счастливой, по другому сценарию, но обязательно буду. Так что, надеюсь, я найду в себе силы не грустить. Сейчас всем нелегко, но нужно держаться. Берегите свои семьи, цените и любите друг друга", - подытожила модель.