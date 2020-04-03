"Все больницы полные": Лиене Грейфане о происходящем в Москве, страхе за детей и победе рижанки

Лиене Грейфане рассказала о ситуации в российской столице.

"Любой человек, который хочет пройти 100 метров или хочет вынести мусор, должен получить QR-код, добавить, где он живет. За ним будет вестись наблюдение с помощью телефона, банковского счета", - сказала она.

Блондинка объяснила, что правоохранительные органы будут проверять, была ли у тебя важная причина, чтобы покинуть дом.

"Жестко все будет", - добавила Лиене.

Грейфане считает, что цифры, которые указаны, не соответствуют реальности.

"Все больницы полные", - утверждает артистка.

Оказывается, она из подруг Лиене переболела коронавирусом. Девушка лежала в больнице. Теперь ей уже лучше, и ее отпустили домой.

"Только когда она выздоровела, ей сказали, что у нее коронавирус. Ее сначала вообще не хотели брать в больницу... Она чуть не умирала... Чудом ей удалось попасть в больницу в Подмосковье", - объяснила Грейфане.

По словам Лиене, ситуация в Москве в реальности не совсем такая, как рассказывают.

"Говорить особо нельзя. Лучше молчать", - подчеркнула она.

Учеба во ВГИКе у Грейфане сейчас приостановлена. Это связано с тем, что все ее преподаватели - люди в возрасте с невысокими зарплатами. Они вынуждены ехать на работу на метро и подключаться. В итоге было принято решение о вынужденных выходных. Обучение планируют продолжить летом.

Про дистанционное обучение для сына Лиене говорит, что она уже практически поседела. Ей сложно учить своего младшего. Старший сын живет в США. Грейфане призналась, что успела проскочить до закрытия границ - ей повезло, ведь она могла застрять в Америке. Сейчас она не понимает, как будет дальше. Ее ужасает мысль о том, что границы с США могут быть закрыты на 18 месяцев.

Заключительная часть нашего разговора была посвящена победе рижанки Яны Клявини на конкурсе "Ну-ка, все вместе!".

Лиене подробно рассказала, почему девушка из Латвии была лучше и что ей мешали выступить идеально. Грейфане отметила, что судьи боролись за Яну, хотя казалось, что многие вещи специально (или нет) были против нее.

Певица также раскрыла некоторые нюансы создания телешоу. Она объяснила, что отснят финал был еще в феврале - просто показан он был только сейчас.

На прощание Лиене Грейфане призвала всех оставаться дома, чтобы не позволить вирусу активно распространяться.

Впрочем, это лишь краткий пересказ разговора с артисткой. Полную версию смотрите в новом выпуске передачи "В чем фишка?".