Поклонники спели "Надежду" в поддержку зараженного Covid-19 Льва Лещенко. Он ответил

Поклонники 78-летнего российского исполнителя Льва Лещенко, который в настоящее время находится в больнице с Covid-19, поддержали артиста песенным флешмобом. Они cпели "Надежду" и выложили видеозапись в Instagram, чтобы кумир почувствовал из заботу. Лещенко ответил.
Флешмоб запустил директор народного артиста Андрей Гайдель. Запись роликов со своим исполнением композиции представитель знаменитости предложил публиковать в соцсетях с хэштегом #ЛевНадежда. Пользователи сети откликнулись на этот призыв!
Только посмотрите:
"Пожелаем скорейшего выздоровления легенде нашей эстрады", - написала Ирина из Суворова.
"Присоединяюсь к флешмобу в честь Льва Валерьяновича", - подписала свое видео девушка с ником aria.dna1609.
"Поправляйтесь, любимый Лев Лещенко", - написала женщина, исполнившая песню в переводе на французский.
"Крепкого Вам здоровья, долгих лет жизни и вдохновения", - написал Михаил из Ярославля.
Чтобы понять масштаб поддержки артиста, предлагаем посмотреть это видео:
Позже Лев Лещенко отблагодарил всех участников флешмоба, записав небольшое обращение. Видео он опубликовал в своем Instagram.
"Огромное спасибо за этот домашний флешмоб. Никогда не думал, что вы так подхватите все это, и у нас столько прекрасных исполнителей этой песни. Я теперь теряюсь даже, не представляю, как я буду выходить на сцену, это надо будет придумать что-то особенное! Сейчас сижу в палате. Передаю привет", - сказал он. Свое послание артист завершил исполнением отрывка из песни "Надежда". Он призвал всех беречь своё здоровье и здоровье близких.
Напомним, в конце марта советский и российский исполнитель Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на Covid-19.
Позже стало известно, что народный артист заражен Covid-19. Сначала он был в тяжелом состоянии, находился в реанимации, но его состояние стабилизировалось. В настоящее время он проходит лечение в инфекционной больнице в московском поселке Коммунарка.